PAOLO RUFFINI - Due documentari in streaming

23/06/2020, 14:26

I documentari per il sociale, entrambi con la regia e la partecipazione di Paolo Ruffini, sono disponibili su, la principale piattaforma dedicata al noleggio e all'acquisto di film in formato digitale.Entrambe le pellicole, premiate e già apprezzate dal pubblico dei festival, affrontano con un o sguardo ironico e delicato temi importanti come quello del talento resiliente, del valore della diversità e soprattutto la potenza devastante della felicità.UP&Down nasce dalla collaborazione tra Paolo Ruffini e gli attori con disabilità della Compagnia Mayor Von Frinzius: uno straordinario esempio di teatro integrato.Si tratta di progetto cross-mediale dove il cuore pulsante è lo spettacolo teatrale, in cui Paolo è in scena con attori disabili e insieme a loro realizza uno strepitoso happening comico, scorretto e irriverente, che interrompe le liturgie teatrali riuscendo ad emozionare, a stupire e a commuovere.Tra il 2018 e il 2019 il tour realizza oltre 150 date nei più prestigiosi teatri d’Italia registrando uno straordinario successo e numerosi Sold Out.Nel corso della tournée vengono realizzate le riprese del Documentario UP&Down - Un Film Normale, una vera e propria indagine sulla normalità che racconta sul grande schermo questa impresa fuori dal comune e la straordinaria relazione tra Paolo e gli attori. Il film ha ottenuto il Premio Kineo alla 75° Mostra del Cinema di Venezia e una menzione speciale ai Nastri d’Argento 2019.Con la voce narrante di Pino Insegno, il docufilm è un racconto lungo un anno tra le prove e le aspettative dei ragazzi legate all’esperienza teatrale, il loro insolito rapporto con il mondo dello spettacolo ed i momenti rubati dietro le quinte.La pellicola è un’opera del tutto priva di fiction raccontata attraverso gli occhi incantati di attori straordinari (cinque ragazzi con Sindrome di Down e uno autistico) accompagnati in un viaggio lungo un anno dall’amico Paolo Ruffini.È la storia di un sogno che si trasforma in un’avventura, la storia di una compagnia teatrale che vuole compiere un’impresa “normale”, dove i protagonisti sono dei super eroi “sbagliati” con il poter inconsapevole di compiere l’impossibile.“La normalità non esiste. Non esiste un tramonto normale. Non esiste un fiore normale. Non esiste un amore normale. L’unica cosa normale nella vita è la felicità. È questo che ho imparato da questa straordinaria esperienza, e che la diversità è un valore ed è l’unica cosa che tutti abbiamo in comune”. - Paolo RuffiniUn docufilm che attraverso la morte vuole parlare di vita, di speranza, di positività: un lavoro cinematografico di Paolo Ruffini ispirato alla storia vera di Alessandro, che è mancato a soli 14 anni, vittima di una gravissima forma tumorale, e alla sua vita da resiliente. “La vita è troppo bella, io mi voglio divertire”: questo era il monito di Alessandro. Un piccolo guerriero di luce che ha ridicolizzato la malattia, andando oltre ogni pronostico. I medici gli avevano dato 6 mesi di vita. Lui ha vissuto altri 6 anni.La regia e il montaggio, curati insieme ai giovanissimi fratelli del protagonista, vogliono restituire agli spettatori il significato del messaggio lasciato da Alessandro: la sua straordinaria capacità di trasformare il limite in opportunità. Il film utilizza un filtro narrativo leggero e sensibile per riflettere su temi estremamente delicati, come la malattia oncologica e la paura, e riesce a descriverli come elementi di realtà che si possono raccontare anche attraverso il coraggio alla felicità.Attraverso interviste a medici e operatori, immagini dal repertorio di famiglia, si racconta non solo la vicenda di Alessandro ma anche tante altre, come quelli di Sammy Basso e di Bruno Arena (Fichi d’India).“Storie di piccoli e grandi eroi normali che si ritrovano a viaggiare dentro la malattia, armati unicamente dalla potenza devastante della felicità, che ci insegnano che la vita può essere feroce, ma anche ferocemente meravigliosa”. – Paolo RuffiniIl docufilm Resilienza è stato tra i finalisti del Premio David di Donatello ed è andato in onda su Italia 1.