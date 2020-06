LIFT e LIFT PLUS - Un sostegno all'imprese dell'audiovisivo di Regione Puglia

13/06/2020, 08:14

In merito ai nuovi strumenti che Regione Puglia mette a sostengo delle imprese per l’immissione di liquidità delle imprese in favore del territorio, i Lift e Lift Plus (i nuovi Avvisi Microprestito e Titolo II Circolante) prevedono anche misure per il settore dell’audiovisivo.Tra i codici ateco destinati delle misure, sono presenti anche il sostegno alle attività̀ video e di programmi televisivi di produzione cinematografica, post-produzione cinematografica, distribuzione cinematografica e proiezione cinematografica.Il “Microprestito” è destinato a piccole aziende (con fatturati fino a 400.000 euro), professionisti, partite IVA, start-up, commercianti e artigiani, che potranno accedere a prestiti, a tasso zero, da un minimo di 5mial a un massimo di 30mila euro erogati da Regione Puglia senza alcun intermediario e con procedure estremamente celeri e semplificate. L’importo dovrà essere poi restituito in cinque anni, in 60 rate mensili, con un preammortamento di dodici mesi e una quota di fondo perduto pari al 20%.