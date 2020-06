12/06/2020, 09:16

Fosco Maraini fu antropologo, viaggiatore, alpinista, fotografo. Di origini ticinesi, nacque a Firenze e crebbe fra i capolavori del Rinascimento. Unattrazione invincibile lo spinse, giovanissimo, a Sud, in Sicilia e in Oriente, in Tibet, sul Karakorum e in Giappone. Il documentario di Marco Colli e Alberto Meroni, in onda in prima visione assoluta Rai sabato 13 giugno 2020 alle 22.40 su Rai Stroia (canale 54) per il ciclo, rende omaggio alla vita di uno dei pi grandi etnologi ed esploratori italiani, raccontando la sua passione per lavventura e lamore per ogni cosa che incontr sul suo cammino.