BIOGRAFILM 16 - PAROLA D'ONORE di Sophia Luvara'

08/06/2020, 11:00

Carlo Griseri



": da questa domanda nasce l'idea didi costruire il suo documentario "", in cui al centro del racconto posto il programma "" pensato dall'allora presidente Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, Roberto Di Bella, per aiutare i ragazzi che nella 'ndrangheta sono nati e con gli 'ndranghetisti sono cresciuti, per dar loro una possibilit di essere altro.Un film molto personale per la regista, nata e cresciuta in Calabria. Il suo sguardo si muove nella quotidianit di un gruppo di giovani "allontanati" dalle loro famiglie, dai loro padri-boss, dai loro coinvolgimenti inevitabili nel traffico di droga, negli omicidi, nell'uso di armi come kalashnikov...L'ineluttabilit del destino troppo forte? Tanto teatro e buone letture, molti dialoghi e la creazione di percorsi concreti: tutto pu servire per aiutare questi giovani a capire che un altro mondo possibile. Girato con grande attenzione e cura ai movimenti di camera, "" offre allo spettatore numerosi spunti di riflessione e ottiene il suo obiettivo primario: mostrare a chi non lo conosce un lato inedito della 'ndrangheta.