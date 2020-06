REGISTI FUORI DAGLI SCHERMI - L'11 giugno Franco Piavoli in diretta streaming alle 19:00

Franco Piavoli



Per la rassegna di cinema internazionale “”, sulla pagina facebook dell'Apulia Film Commission la proiezione del film “”, di Franco Piavoli, in streaming, visibile dall’8 all’11 giugno 2020 richiedendone le coordinate alla mail [email protected] Franco Piavoli prosegue il discorso avviato dal film di culto “”, presente alla Mostra di Venezia nel 1982 e amato da Tarkovskij. Anzi ne approfondisce gli scorci, i quadri, le atmosfere in quello che č considerato uno dei film piů belli e poetici degli anni Novanta.” sarŕ visibile in una splendida versione in HD. A dialogare con il regista ci saranno il direttore artistico Luigi Abiusi e Cecilia Ermini (“Il Manifesto”, “I mille occhi”).L’obiettivo di dare forma, di dire il nome delle cose, della natura, i sassi slavati, le danze, il sole primordiale sugli elementi, sugli uomini passa per l’obiettivo della macchina da presa, intriso di un divenire di immagini, in un’officina che fonda un’idea di cinema, di mondo, da lě, dalle pietre slavate, dall’acqua, dai riflessi della neve, dai solchi del collo, delle mani; le inquadrature restano ferme sul tempo delle gonne, della luminositŕ della pelle, vorticanti, immobili nel risalire delle voci, della musica, a cogliere rigurgiti di cieli, e d’ombre e d’occhi.La rassegna “” č finanziata da Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission a valere su risorse del Patto per la Puglia FSC 2014/2020, nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network 2019/2020.