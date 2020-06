CANNES 73 - Nove film per l'ACID "Il Mio Corpo" di Michele Pennetta

04/06/2020, 18:58

Simone Pinchiorri



Sono nove i film (cinque film di finzione e quattro documentari) selezionati per l, la vetrina dei cineasti indipendenti associati al. Tra le opere anche il documentario italo-svizzero "" di Michele Pennetta.Questa la selezione ufficiale:- Coalesce di Jess Miceli (Cambogia/Francia)- Tightrope Walkers di Ilan Klipper (Francia)- The Seeds We Sow di Nathan Nicholovitch (Francia)- The Last Hillbilly di Diane Sara Bouzgarrou and Thomas Jenkoe (Francia/Qatar)- Far From You I Grew di Marie Dumora (Francia)- Should The Wind Fall di Nora Martirosyan (Francia/Armenia/Belgio)- Last Days of Spring di Isabel Lamberti (Olanda/Spagna)- Walden di Bojena Horackova (Francia)L'presenter la sua selezione online durante ildal 22 al 26 giugno 2020.