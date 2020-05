ITALIA SET NATURALE - Le bellezze che affascinano il cinema mondiale

27/05/2020, 16:26

L’Italia, si sa, non ha ricevuto l’appellativo di Bel Paese per niente. Le bellezze naturali uniche dello stivale, unite alle tante città ricche di arte e di storia hanno attirato ben 94 milioni di visitatori stranieri solo nel 2018. Non solo turisti però: il nostro Paese è anche la destinazione preferita per molte produzioni cinematografiche internazionali e nazionali. Molti registi italiani, a cominciare da "" dinel 1960, hanno fatto conoscere le meraviglie e le contraddizioni del proprio Paese attraverso la macchina da presa e negli ultimi anni film come "", ambientato a Trieste, e serie come "", tratta dall’omonimo romanzo die ambientata a Napoli, hanno permesso al pubblico internazionale di scoprire lati dell’Italia meno conosciuti che vanno oltre gli stereotipi. Sembrano essere però lequelle sempre più innamorate dell’Italia, sia per le sue bellezze che per la sua cultura unica.L’Italia, oltre che bella, è estremamente variegata: un viaggio di poche decine di chilometri può portare da vette innevate a spiagge assolate, da metropoli a villaggi medievali. Proprio per questo i panorami e le città del nostro Paese sono spesso scelti come sfondo alle azioni dei protagonisti e per aumentare l’effetto wow dell’azione. I primi ad approfittare delle location mozzafiato che l’Italia può offrire sono i grandi blockbuster a tema fantasy o fantascientifico.Lo sa bene, il creatore della saga di Star Wars. Se la qualità dei prequel è fortemente dibattuta, nessuno può scordare la magnificenza del lago di Como o lo splendore della Reggia di Caserta, cornici in cui i protagonistidichiaravano il proprio amore o scappavano dai droidi nemici in "". Queste ambientazioni sono piaciute talmente tanto ai fan che una coppia, grazie all’agenzia Italian Wedding Company ha organizzato il proprio matrimonio nella villa sul lago in cui i protagonisti del film si promettono amore eterno.Anche la serie più famosa di sempre, "", ha scelto l’Italia. È stata infatti da poco resa nota la notizia che a Gaeta saranno girate alcune scene del prequel di "". Essere toccati dalla mano di questo Re Mida dello spettacolo è un evento più unico che raro, che può portare tantissime opportunità economiche. In commercio è infatti ormai possibile trovare tantissimi gadget e accessori a tema Game of Thrones, dai famosi Funko a diversi tipi di giochi e videogiochi online. Questi giochi sono ambientati nel mondo della serie tv e i loro personaggi agiscono nella versione virtuale del set cinematografico. Non si tratta dell'unico esempio di slot basate su colossal di Hollywood o serie TV diventate di culto, come testimonia la selezione di slot offerta online da: Batman, Il Galdiatore, Grease e anche il più recente Justice League.Se per alcuni film l’Italia è solo un bel fondale, per altri il nostro Paese è un personaggio vero e proprio, con caratteristiche culturali uniche. In questi casi l’Italia diventa parte dell’azione e il film non potrebbe essere ambientato in nessun altro posto, seppur ugualmente bello.La narrativa e il mondo del cinema americano e inglese hanno da secoli portato avanti il filone del viaggio in Italia, in cui il protagonista, proprio grazie al suo trasferimento, troverà la forza di dare una svolta alla propria vita.Caposaldi di questo filone sono pellicole come "", del 1953, cone "", del 1996. "" è la versione del nuovo millennio di questo genere: il film, nato dall'omonima autobiografia di Elizabeth Gilbert edita da Rizzoli, racconta le peripezie della protagonista, interpretata da Julia Roberts, attraverso Italia, India e Indonesia per ritrovare se stessa dopo un doloroso divorzio.L’Italia è anche al centro della scena di tutti quei film che raccontano del passato o del patrimonio artistico del Paese. L’autore Dan Brown sembra essere innamorato della storia italiana, tanto che ha ambientato due libri, "" e "", editi entrambi da Mondadori, rispettivamente a Firenze e Roma. Da questi best seller sono stati tratti nel 2016 e 2009 due omonimi film girati nelle due città in cui, il protagonista di entrambe le pellicole, risolve casi strettamente legati alla storia e all’arte italiana correndo tra le vie delle nostre città.Non si può parlare però di film storici girati in Italia senza parlare de "", che ha nella Roma imperiale una perfetta alleata e nemica del protagonista Massimo Decimo Meridio, interpretato da. Non aspettiamoci però che le scene ambientate nel Colosseo siano state girate a Roma: per l’occasione è stato infatti costruita una replica a Malta. Girate in Italia sono state invece le scene presso la villa di Massimo, in Toscana.Stando a un tweet di, il mondo disarà il prossimo ad atterrate in Italia, scegliendo il nostro Paese come ambientazione per uno dei film della serie cinematografica "". Nell’attesa di vederecorrere tra i vicoli delle nostre città, sono molti i film internazionali e non che possiamo guardare per ammirare le bellezze del nostro Paese sullo schermo.