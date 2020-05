MONDOVISIONI - In streaming i documentari di Internazionale

20/05/2020, 11:18

Il tour dei migliori film su attualità, informazione e diritti umani, organizzato dal settimanale Internazionale con la collaborazione di, che porta in Italia il meglio del documentario di inchiesta dai festival di tutto il mondo, debutta tradizionalmente ogni inizio autunno a Internazionale a Ferrara, raggiungendo a ogni edizione nei mesi successivi oltre 30 città da nord a sud, per più di 200 proiezioni all’anno.Quest’anno non è andata così: dopo il successo della prima parte del tour, la chiusura dei cinema e lo stop alle proiezioni, a inizio marzo, hanno causato l’annullamento delle numerose tappe previste tra primavera ed estate, privando tantissimi spettatori di quello che, in molte città, è diventato un appuntamento fisso.Da qui l’idea di trasferire, con tutti e 8 i documentari disponibili a noleggio on demand dal sito di Internazionale al costo di 4€, per la prima volta quindi non solo nelle città toccate dal tour, ma attraverso lo streaming ovunque in Italia.Mondovisioni racconta, e continuerà a farlo online, la complessità che ci circonda grazie al miglior cinema documentario, attraverso storie senza filtri che ci riguardano, appassionanti ed esemplari. I temi della rassegna spaziano dalla lotta alle fake news ai salvataggi nel Mediterraneo, dalla situazione delle donne single in Cina agli abusi sessuali sui minori nella Chiesa, dalle frontiere della genetica alle truffe online, dalle migrazioni verso l’Europa a un coinvolgente ritratto della “gola profonda” Chelsea Manning.Di particolare attualità, in questo periodo in cui la tecnologia genetica CRISPR è stata evocata tra le soluzioni possibili per studiare e combattere il Coronavirus, il documentariodi Adam Bolt, che presenta con straordinaria chiarezza le impressionanti e inquietanti prospettive di questa rivoluzione scientifica.Ugualmente rilevante, per le recenti ulteriori rivelazioni del sito di giornalismo d’inchiesta Bellingcat sul caso dell’abbattimento sui cieli dell’Ucraina del volo Malaysian Airlines MH17,di Hans Pool, che celebra le battaglie dell’omonimo collettivo di citizen journalists , impegnati a smascherare propaganda e fake news .Gli altri titoli disponibili per Mondovisioni on demand sonodi Matt Gallagher, sulla questione degli abusi sessuali sui minori nella Chiesa, a partire da un clamoroso caso in Canada;di Ben Asamoah, sguardo senza moralismi dietro le quinte delle truffe online grazie alle quali sopravvivono i giovani ghanesi;di Hilla Medalia e Shosh Shlam, toccante ritratto di tre giovani cinesi alle prese con gli sprezzanti giudizi di famiglie e società sulle donne non sposate; il pluripremiatodi Hassan Fazili, coinvolgente e commovente cronaca in prima persona dell’odissea di una famiglia in fuga dall’Afghanistan all’Europa; il sempre attualedi Markus Weinberg, che porta lo spettatore a bordo della nave di una ONG tedesca impegnata nei salvataggi nel canale di Sicilia, e tra i manifestanti che in Germania gridano “Lasciateli annegare”; e infinedi Tim Travers Hawkins, che ripercorre con formidabile intimità la parabola di Chelsea Manning, dalle rivelazioni di Wikileaks alla sua transizione di genere, fino all’impegno in politica.Lo streaming dei documentari di Mondovisioni è basato sulla piattaforma Vimeo on Demand, il noleggio di 4€ a film dà diritto alla visione per 48 ore.