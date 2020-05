BOOKCIAK, AZIONE! - Edizione 2020 non si ferma

12/05/2020, 13:15

Consapevoli del dramma epocale causato dal Covid e della voglia di tutti di ricominciare per superare il difficile momento, il nostro premio di corti ispirati ai libri (bookciak) non vuole semplicemente voltare pagina su quanto accaduto all’intero pianeta, ma offrire piuttosto un ulteriore spazio di riflessione con uno sguardo diverso sul nostro mondo futuro.A fare da traccia per i bookciak della sezione Fuori sala, come per il concorso ufficiale, sarà un libro. Gli occhi degli alberi e la visione delle nuvole di Chicca Gagliardo e Massimiliano Tappari (Hacca edizioni, 2016). Una raccolta di piccoli flash, delle brevi voci enciclopediche, con altrettante foto, per andare a scoprire storie nascoste intorno a noi. Così da osservare e capovolgere ciò che abbiamo davanti agli occhi, per ritrovare la meraviglia dell’invisibile e accorgersi che lo sguardo, come una ventata, può liberarsi verso l’alto.A scegliere il vincitore della sezione Bookciak, fuori sala, sarà la giuria permanente del premio composta da Gianluca Arcopinto, Wilma Labate e Teresa Marchesi.I bookciak vincitori saranno presentati in anteprima alle Giornate degli Autori veneziane e poi andranno in tour attraverso una serie di festival (Giornate della luce di Spilimbergo; Festival Premio Emilio Lussu a Cagliari; Festa di cinema del reale a Corigliano d’Otranto; Premio Solinas alla Maddalena e altri ancora), compatibilmente con i cambiamenti in corsa di questi ultimi tempi dovuti all’emergenza Covid.Resta confermato il concorso ufficiale con la sezione ad hoc aperta esclusivamente alle allieve-detenute del liceo artistico statale Enzo Rossi presente nella casa circondariale femminile di Rebibbia a Roma. E la quarta edizione di Memory Ciak, sezione dedicata alla memoria e realizzata in collaborazione con LiberEtà, testata e casa editrice dello Spi-CGIL che propone quest’anno il romanzo, Le vite di Emma di Ave Govi. Grazie alla nuova collaborazione col Premio Zavattini chi parteciperà alla sezione Memory Ciak potrà utilizzare gratuitamente il materiale di repertorio dell’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico (AAMOD). Sarà la direzione del Premio Zavattini a scegliere il vincitore della sezione Memory Ciak.Gli altri libri del concorso sono: i racconti, Gli effetti invisibili del nuoto (Hacca Edizioni) di Alessandro Capponi, in uscita in contemporanea con la premiazione veneziana; il graphic novel, Nellie Bly (Tunué) di Luciana Cimino e Sergio Algozzino; il romanzo Terrapiena (minimum fax) di Carola Susani.Le iscrizioni sono prorogate al primo luglio 2020, la consegna dei bookciak entro il 20 luglio 2020.Il premio Bookciak, Azione! diretto da Gabriella Gallozzi è prodotto dall’Associazione Calipso e Bookciak Magazine in collaborazione con Giornate degli Autori, SNGCI e il sostegno di SPI-CGIL e MIBACT.