LA DANZA NERA - Uscita rimandata per il film di Capece

16/04/2020, 17:59

stata rimandata a data da destinarsi, a causa del Covid 19, luscita nelle sale cinematografiche del nuovo film di Mauro John CapeceIl film, un political thriller mel, che avrebbe dovuto uscire al cinema il 16 aprile 2020, nello specifico in 85 sale e in programmazione molti eventi, vanta un cast di attori di rilievo quali Corinna Coroneo, Franco Nero, Flavio Sciol, Daphne Scoccia, Giorgia Trasselli e Michela Bruni. La regia di Mauro John Capece mentre la sceneggiatura dello stesso Mauro John Capece e Corinna Coroneo.La Danza Nera una coproduzione italo canadese (Stemo Production, Evoque Art House e Odflix), le cui riprese sono avvenute tra lAbruzzo, il Lazio e la Puglia.Il film dedicato a Pier Paolo Pasolini, ad un certo tipo di cinema e a tutto un filone di film politici. Ho deciso di realizzarlo in un momento storico in cui gli spettatori sono pi maturi e rivolti alla riflessione: queste le parole del regista.La Danza Nera unopera controcorrente e di riflessione sulla situazione politica italiana e internazionale.un film dedicato a chi non ha mai avuto una chance nella vita. Racconta, infatti, di un sindaco spumeggiante e amato dalla sua comunit, candidato alla Camera dei Deputati che si scontra con una ballerina laureata, arrabbiata e contro-corrente.