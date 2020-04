APULIA FILM COMMISSION - Misure straordinarie per le imprese e i lavoratori del comparto audiovisivo

10/04/2020, 15:31

Sono tante le azioni messe in atto congiuntamente da Regione Puglia e Apulia Film Commission per sostenere il settore del cinema e dellaudiovisivo, anche a seguito delle misure di contenimento del Covid-19. La strategia strutturata su tre assi: aiuti alle imprese, sostegno per gli autori e iniziative per il grande pubblico. Sono state infatti approvate, ulteriori e importanti misure di film financing e sviluppo.Nello specifico, per ci che riguarda il primo asse le attivit previste in regime di aiuti alle imprese, stato deliberato dalla Giunta Regionale il nuovo Apulia Film Fund con una dotazione complessiva di 5 mln di euro, per agevolare le produzioni che intendono venire in Puglia a partire dalla ripresa delle attivit di shooting. Apulia Film Commission stata indicata come Organismo Intermedio della prossima misura al fine di gestire in forma pi efficace e veloce il nuovo fondo.Per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi progetti in favore degli autori, sono 15 quelli ammessi per lApulia Development Fund. A esito della valutazione e sulla base dei punteggi ottenuti, considerato il momento particolarmente difficile per il settore, il Consiglio di Amministrazione dellApulia Film Commission ha deliberato, infatti, in via straordinaria di sostenere tutti i progetti ammissibili per la prima sessione, incrementando la dotazione finanziaria dellAvviso. Per la seconda sessione i tempi sono imminenti, le nuove domande potranno essere presentate a partire dal prossimo 15 aprile 2020 e fino al 15 maggio 2020.Ancora a sostegno degli autori, dopo i sorprendenti risultati della prima edizione del Social Film Fund, sviluppato insieme alla Fondazione Con il Sud, si deciso, in accordo con la Regione Puglia, di rifinanziare il progetto e procedere alla nuova edizione del bando. Oggi il tema della fragilit e quindi il ruolo del terzo settore, di grande importanza ed attualit e, quindi, le attivit congiunte fra autori, produzioni e associazioni no profit previste dal bando potranno aprire a nuove visioni.Sempre nellambito del secondo asse della strategia ma questa volta in relazione alle produzioni innovative, Apulia Film Commission in accordo con la Regione Puglia sta elaborando un nuovo bando con specifici strumenti per i nuovi formati digitali, il gaming e lanimazione. Si tratta del nuovo Apulia Shorts&Digital Fund, che mira a ricevere proposte incentrate sui nuovi formati, anche in relazione alle modalit di consumo e fruizione digitale.Non ultimo ci sono le attivit rivolte al grande pubblico che Apulia Film Commission ha programmato per il prossimo futuro. Si stanno implementando numerose attivit di fruizione digitale, insieme alla pi classica messa in onda di prodotti made in Puglia su canali ed emittenti televisive nazionali e regionali, su piattaforme on-line e sul canale Youtube della Fondazione. E in programma la diffusione on-line dei prodotti originali AFC (produzioni audiovisive, masterclass e altro) riservandone un primo utilizzo, nel caso dei prodotti audiovisivi originali AFC e con unapposita piattaforma di diffusione in rete, al mondo dellesercizio cinematografico pugliese, oggi in grande sofferenza e che ha bisogno di non smarrire la relazione con il proprio pubblico.Si sta programmando, infatti, la realizzazione e la diffusione in streaming di rassegne cinematografiche e contenuti dAutore digital. Infine, insieme a moltissime nuove imprese e importanti professionisti del settore, AFC sta promuovendo una sorta di Polo produttivo del digitale che ha come output la nascita di una rete di imprese (Animation, Gaming, contenuti Cross-mediali e Post Produzione). La rete avr la sua vetrina e molte attivit pubbliche allinterno della nuova Apulia Film House, della quale stata rinviata lapertura a causa dellemergenza sanitaria.Di carattere pi generale e nellottica di un possibile intervento innovativo finalizzato a favorire la ripresa produttiva dellindustria audiovisiva in Puglia, stato avviato lo studio di fattibilit e sostenibilit relativo alla realizzazione di infrastrutture innovative nella nostra regione (teatri di posa, water tank, nuovi Cineporti). Lo studio affidato dalla AFC e dalla Regione Puglia allagenzia regionale ASSET e mira a concepire nuovi spazi adeguati ai sopravvenuti standard produttivi e di sicurezza cui lIndustria dovr inevitabilmente misurarsi.Un carattere pi generale hanno le ulteriori misure a sostegno delle maestranze per la filiera audiovisiva. La Regione Puglia, al fine di sostenere i lavoratori intermittenti ha attivato la piattaforma regionale sul sistema SINTESI per la presentazione delle domande di Cassa Integrazione in Deroga anche nel settore del cinema e dellaudiovisivo. Tale misura si aggiunge al bonus Inps previsto dallart. 38 del D.L.18/2020. In pi, anche per i lavoratori pugliesi colpiti dalla crisi, Netflix e Italia Film Commission, della quale AFC socia, hanno creato un fondo per la Tv e il Cinema di 1 milione di euro (messo a disposizione da Netflix) per il sostegno alle maestranze del comparto (elettricisti, fonici, montatori, truccatori, ecc.).