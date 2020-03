LA VITA E' UNA PARTITA DI TENNIS - Dal Campo al Grande Schermo

Shia LaBeouf e Sverrir Gudnason in "Borg McEnroe"



17/03/2020, 11:25

La Redazione



Allegoria esistenziale sullindecifrabilit del reale, cos defin, qualche anno fa, il critico di Repubblica Roberto Nepoti la famosa scena della partita di tennis senza pallina che si gioca nella parte conclusiva di "" (1966). La pallina non c. O, per meglio dire, Thomas (il fotografo londinese interpretato da David Hemmings) non la vede. Eppure i giocatori sembrano effettivamente impegnati in un match di tennis e si sente chiaramente il rumore della pallina che rimbalza. A un certo punto questa sembra finire fuori dal campo. Il protagonista viene invitato a raccoglierla e a rilanciarla dentro. Thomas esegue, non sappiamo se per stare al gioco o perch anche lui ha cominciato a vederla. Come spettatori restiamo disorientati dallambiguit della situazione. La pallina esiste o non esiste? C davvero o ci sfuggito qualcosa? La realt solo ci che vediamo o c qualcosa di pi?Si potrebbe dire che quella partita di tennis immaginaria peruna metafora sportiva della vita ed interessante notare che venne ideata in unepoca in cui il tennis non era ancora uno sport di moda. Il fenomeno di massa sportivo e mediatico che oggi conosciamo era allora uno sport per pochi (con circa un secolo di storia nella sua versione moderna). Attraverso questa scelta creativa, Antonioni dimostr la sua lungimiranza e la sua eccezionale capacit di anticipare i tempi. Oggi il tennis uno sport molto meno elitario. Negli ultimi due decenni ha conosciuto un netto aumento di popolarit grazie ad atleti comeo le sorelle, che vincono premi straordinari e firmano contratti pubblicitari con grandi marche internazionali. Le loro vite private vengono passate al setaccio e sullesito delle loro prodezze si pu scommettere online con bet365 , sito specializzato in pronostici sportivi.Dopo "", il tennis entrato altre volte nel cinema, spesso per ricordarci che la vita, in fondo, non che una partita di tennis. Senza ripercorrere tutta la storia del cinema pi recente, possiamo ricordare alcuni titoli che sono rimasti nella memoria del pubblico italiano e internazionale. Come non citare, per esempio, la partita giocata, nel folto di una nebbia surreale, tra il ragionieree il, in "", diretto danel 1975? Ma si potrebbero menzionare anche "" (2005) di Woody Allen, interpretato da Scarlett Johansson e Jonathan Rhys Meyers, e "" (2001) di Wes Anderson, dove il personaggio di Richie (un tennista interpretato da Luke Wilson) ispirato direttamente alla figura di Bjrn Borg (1956), uno dei pi grandi della storia di questo sport. Nel 2017, infine, usc "", definito da Sky come il miglior film sul tennis mai realizzato, dedicato al campione svedese e al suo eterno rivaleE come non ricordare il grandenel suo cammeo ne "" di. Una sola scena in cui il campione interpreta se stesso insieme al giovane protagonista che non sa con chi ha a che fare. Ironia e immaginario collettivo che sono valsi a Panatta per vincere un Nastro d'Argento speciale per l'interpretazione.Il tennis oggi uno degli sport pi seguiti al mondo ed sempre pi presente nellimmaginario globale. normale quindi che il suo rapporto con il cinema (e con larte in generale) si faccia sempre pi stretto, sia come oggetto di sceneggiature sia come rappresentazione simbolica dei nostri tempi.