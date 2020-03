SARDEGNA FILM COMMISSION - Solo "servizi a distanza"

13/03/2020, 17:43

Con la presente la Fondazione Sardegna Film Commission comunica che, in ossequio al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell11 marzo 2020, Disposizioni attuative urgenti in materia di contenimento e gestione dellemergenza epidemiologica da COVID-19 e alle ordinanza regionale n. 5 del 9 marzo 2020, per tutta la durata delle stesse, si trova nella necessit di attuare esclusivamente i servizi a distanza, riservandosi di comunicare successivamente la data di riapertura dellufficio al pubblico.Nel ringraziarvi fin da ora per la comprensione e collaborazione, vi ricordiamo che sono per ora garantiti a distanza i servizi di assistenza e per facilitare la reperibilit si ricordano i contatti email dei singoli uffici:Direzione: [email protected] Segreteria: [email protected] Ufficio Produzione: [email protected] Fondi, Bandi e Gare dAppalto: [email protected] Ufficio Amministrazione: [email protected] Ufficio Comunicazione e Press: [email protected] Ufficio Festival e Promozione Film: [email protected] Mostre, Eventi e Relazioni Museali : [email protected] Progetti Educational e Film Literacy: [email protected] Progetto NAS Nuova Animazione in Sardegna: [email protected] Tel. 070. 2041961 (dalle ore 10 alle ore 17)