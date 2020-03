JAMS 2 - Su Rai Gulp dal 16 marzo 2020

13/03/2020, 15:14

Aiutare i ragazzi ad affrontare bullismo e cyberbullismo cercando supporto negli amici e negli adulti lobiettivo della seconda stagione di JAMS, serie di Simona Ercolani, coprodotta da Rai Ragazzi e Stand by Me e realizzata con la consulenza scientifica dellOspedale Pediatrico Bambino Ges, al via luned 16 marzo alle ore 20.30 su Rai Gulp e disponibile con i primi 5 episodi in anteprima su RaiPlay.Vincitrice di prestigiosi premi tra cui il Pulcinella Award ai Cartoons on the bay e il Content Innovation Award a Cannes, JAMS stata la prima serie per ragazzi in Europa ad affrontare il delicato tema delle molestie sui minori e oggi torna con nuove sfide per i quattro inseparabili protagonisti. Anche in questa nuova stagione Joy (Sonia Battisti), Alice (Giulia Cragnotti), Max (Andrea Dolcini) e Stefano (Luca Edoardo Varone) si troveranno a vivere le esperienze tipiche della loro et, come i primi amori, nuove amicizie e qualche piccola rivalit, oltre ad una nuova avvincente sfida: un contest musicale dove i ragazzi, divisi in crew, dovranno comporre testi in rima accompagnati dai beat di musica rap e trap.Ma un problema metter a serio rischio il loro entusiasmo e la loro serenit e sar ancora pi importante poter contare luno sullaltro. Max si trover infatti a dover affrontare in prima persona il fenomeno del bullismo da parte dei compagni, che lo prendono in giro e lo maltrattano, e poi quello ancor pi pericoloso e subdolo del cyberbullismo: nei video che i JAMS realizzano per promuovere le proprie canzoni, infatti, Max appare un po goffo e i leoni da tastiera colgono al volo loccasione per aggredirlo con parole di scherno e antipatici meme che lo deridono. Per interrompere questa irrefrenabile valanga di bullismo che ha anche pericolose conseguenze nella vita reale, i JAMS interverranno sostenendo lamico e creando il nuovo hashtag #meglioparlarne per sensibilizzare i coetanei su questo tema fin troppo sottovalutato.Ad aiutare i JAMS a comprendere meglio questo fenomeno ci sar unospite speciale: Martina Attili, la giovane cantautrice rivelazione di XFactor 2018, nel ruolo di s stessa. Vero e proprio idolo per tantissimi ragazzi, anche lei in passato stata vittima di bullismo ed ha trovato nella musica il mezzo pi efficace per trasformare quel dolore in riscatto, diventando un simbolo di coraggio e speranza per i pi giovani. Attraverso storie avvincenti, la serie vuole spingere vittime e testimoni ad aprirsi con insegnanti e genitori ma anche a prendere coscienza che solo un uso maturo e consapevole della tecnologia pu limitare le conseguenze di questo fenomeno: i ragazzi devono imparare a gestire le proprie relazioni digitali e a prendersi le proprie responsabilit di fronte a quanto scrivono e condividono sui social network.Il cast si arricchisce di nuovi personaggi come Marco (Gabriele Pignatone), un giovane rapper amico di Stefano che vive una situazione complicata in famiglia, e sua sorella minore Anna (Annabella Onorati), Charlene (Charlene Nardi), la nuova fidanzata di Gianmaria, e Kickoff, un misterioso gamer dallidentit sconosciuta che Max incontra online quando scopre il mondo degli eSport e che nasconde un segreto.Ideata per Rai Ragazzi da Simona Ercolani, gi showrunner dellamatissima serie per ragazzi Sara e Marti #LaNostraStoria, e diretta da Alessandro Celli, JAMS girata con linnovativa tecnica del constructed reality, in cui la recitazione per lo pi legata allimprovvisazione spontanea, pur seguendo uno script. La serie si avvale di una colonna sonora originale, disponibile su tutti i digital store, curata dal compositore e produttore Filadelfo Castro ed edita da Stand by me: quindici canzoni originali che spaziano dal rap, all'hip hop, alla trap, all'elettro pop, vicine alle top hit ascoltate dal target di riferimento, ma con un obiettivo educativo preciso nei testi di sensibilizzazione alla tematica del bullismo e del cyberbullismo, affrontata da un duplice punto di vista: una delle canzoni, dal titolo Fa pi male, racconta infatti il punto di vista dei bulli che si rendono conto del danno.JAMS una coproduzione Rai Ragazzi e Stand By Me. Una serie di Simona Ercolani, scritta con Angelo Pastore, Mariano Di Nardo, Josella Porto e Filippo Gentili con la consulenza scientifica dellOspedale Pediatrico Bambino Ges. Regia di Alessandro Celli. Musiche di Filadelfo Castro. composta da 20 episodi da 24 minuti in onda su Rai Gulp dal 16 marzo, dal luned al venerd alle ore 20.30. I primi 5 episodi sono disponibili in anteprima su RaiPlay.