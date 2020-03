A RIVEDER LE STELLE - Uscita in sala in dubbio

05/03/2020, 17:52

Un cammino lungo 7 giorni e 36 km alla riscoperta della natura e dellumanit. Dopo leccezionale e inaspettato successo de La Terra Buona, oltre 55.000 biglietti venduti (Fonte Cinetel) con un incasso al botteghino superiore ai 310.000 Euro, Emanuele Caruso torna al cinema con, un viaggio sospeso nel tempo tra i percorsi montani della Val Grande (VCO). Protagonisti della pellicola lattore e alpinista Giuseppe Cederna, lattrice Maya Sansa e il Dottor Franco Berrino che ha partecipato attivamente alla spedizione, apportando un contributo che resta unico per il film.Realizzato dalla Societ di Produzione di Alba (CN) Obiettivo Cinema, con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte Piemonte doc Film Fund e del Parco Nazionale della Val Grande, a marzo arriva al Multisala Reposi e sar presentato dal regista con un Evento Speciale, in programma ilProprio in base ai recentissimi, e tuttora in corso, avvenimenti sullemergenza sanitaria legata al nuovo Coronavirus (Covid 19) che il regista e produttore Emanuele Caruso dichiara: Questo film descrive proprio la fragilit di un mondo che credevamo forte, raccontando come questa societ non sia in realt preparata alle emergenze che ci troveremo ad affrontare.Girato i primi di agosto 2019, in appena una settimana, utilizzando solo 2 cellulari e un piccolo drone alimentati a energia sostenibile, A Riveder le Stelle un film documentario sperimentale concepito come una lettera al futuro dellumanit: un lavoro originale e a impatto zero che, attraverso un linguaggio comunicativo fuori dai canoni, punta i riflettori sullambiente e sulle conseguenze del cambiamento climatico. Un invito alla riflessione e un tentativo di risposta anche a un annus horribilis per il Pianeta Terra qual stato il 2019, dichiarato dallOrganizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) dell'Onu come il secondo anno pi caldo della storia1.dunque su queste tematiche che si interroga il regista, seguendo passo dopo passo, un gruppo di 6 viandanti deccezione tra cui gli attori Maya Sansa (La Meglio Giovent, 2003), Giuseppe Cederna (Mediterraneo, 1990) e il medico Franco Berrino. Compagni di cammino che non si conoscevano e che, arrivando da mondi totalmente diversi, hanno voluto condividere uno stesso percorso, affrontando insieme 36 km e un dislivello di 5.000 metri.La sfida, coraggiosamente lanciata dal giovane regista di Alba e subito accolta con entusiasmo dai partecipanti, stata quella di immaginare un mondo dove luomo non riuscito a salvare il proprio Pianeta e provare a rispondere, ognuno a suo modo, alla domanda che il nostro futuro ci impone: Come abbiamo potuto permetterlo?. Ad accompagnarli in questa loro esperienza di scoperta personale e collettiva, gli incredibili panorami del Parco Nazionale della Val Grande: larea wilderness pi estesa delle Alpi, al confine fra il Piemonte e la Svizzera. Luoghi selvaggi, incontaminati, in cui la societ non ha messo le radici e dove le stelle, la sera, sono lunica luce che locchio umano percepisce.Abbiamo camminato connettendoci con la natura e tra di noi racconta Giuseppe Cederna lo abbiamo fatto con una grande umilt, creando un vero laboratorio di apertura verso il mondo, dove ognuno di noi si raccontato e si messo continuamente in gioco. Dellesperienza vissuta in questo Parco, realmente selvaggio, mi rester per sempre impressa laccoglienza e la grande generosit dei Carabinieri Forestali e il rapporto con la natura che ognuno di noi si impegnato a riscoprire. Nel corso dei sette giorni della passeggiata abbiamo creato dei veri e propri ritratti umani, guardandoci dentro e imparando a convivere con persone sconosciute e diverse da noi.Tra i camminatori cera anche lepidemiologo, esperto di sana alimentazione, Dott. Franco Berrino che commenta cos lesperienza vissuta: Per me il viaggio a piedi. Meglio se in salita, in montagna, dove la fatica e il ritmo pacificano la mente. Amo accompagnare il ritmo del cammino recitando mentalmente un mantra, una sillaba ad ogni passo: RaMa DaSa SaSe SoHam, io sono questo, sono uno con linfinito. Condividere la fatica del camminare rivela e consolida amicizie, come quelle nate in quei giorni con gli altri protagonisti della compagnia: Chiara, Corrado, Emanuele, Giuseppe, Lorenzo, Maya, Stefania, Valter.Una notizia fresca, fresca che il prestigioso Sale Agent TVCO ha preso nel suo listino il film che avr quindi, fin da subito, una sua distribuzione allestero e nei pi importanti festival internazionali.