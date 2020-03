CATANIA FILM FESTIVAL 9 - Selezionati 6 lungometraggi e 19 cortometraggi

05/03/2020, 08:00

Si sono ufficialmente chiuse le selezioni dei lungometraggi e corti europei indipendenti per la IX edizione del: 25 le opere in concorso, 6 lungometraggi e 19 cortometraggi.Il festival, in programma dal 31 marzo al 4 aprile, si propone di valorizzare il cinema europeo in lingua originale, opere prime e seconde, film indipendenti italiani e cortometraggi, in modo da favorire la conoscenza e la diffusione di lavori di giovani registi e promuoverne la conoscenza presso il pubblico.Di seguito le opere selezionate:di Mario Piredda, vincitore di un David di Donatello nel 2017 per il corto A Casa Mia, che esordisce alla regia con il suo primo lungometraggio, prodotto da Ivan Olgiati e Chiara Galloni, insieme al sardo Fabrizio Cabitza, quale delegato di produzione. Storia di unadolescenza corrotta, fragile e forse irrecuperabile, quella della protagonista Anita, interpretata dallattrice Nora Stassi, delicata e al contempodeterminata, ma inesorabilmente schiacciata dal peso di responsabilit inadeguate alla sua et., una commedia noir diretta da Francesco Domined al suo primo lungometraggio cinematografico, dopo la sua esperienza davanti la macchina da presa. Questa pellicola basata sul romanzo noir omonimo scritto da Carlo Callegari e uscito nelle librerie nel 2003. A differenza del libro che ambientato a Padova, le riprese si sono svolte nel Lazio, nella citt di Tivoli. Protagonisti del film sono Marco Bocci, nel ruolo del poliziotto Bambola, Francesco Pannofino, nel ruolo di Silvano e Carlo Buccirosso.di Tuukka Temonen un film finlandese, in anteprima nazionale, con Olga TemonenKey, Sebastian Rejman, Ville Myllyrinne. Jaana la proprietaria di un bar e ha due figlie piccole. Nel tempo libero si dedica all'equitazione, il suo hobby preferito. Ha poi una relazione con il carismatico ma irascibile Marko. Nella sua vita tutto procede in maniera ordinaria fino al giorno in cui un grave incidente la paralizza e la costringe a cercare un nuovo senso a tutto.di Sara Summa ha debuttato nella sezione Forum della 69ma Berlinale. Il titolo si riferisce alla frase che spesso si sente in relazione alla morte o alla scomparsa di una persona quando si apre un'indagine criminale. Gli indizi pi importanti vengono dapprima cercati nelle immediate vicinanze delle vittime: "Quando l'hai visto/a per l'ultima volta (vivo/a)?". In questo caso particolare, il pubblico finisce per essere l'ultimo ad aver visto i protagonisti vivi.il secondo lungometraggio di produzione indipendente di Carlo Avventi. Il film stato girato in Germania nella citt di Heidelberg. I due attori principali provengono da Cina e Corea. Sun Shine Moon nato dallincontro con questi due giovani attori e, oltre alla sua identit europea ha un'anima asiatica. Il film solleva interrogativi sulla natura della felicit. La felicit realizzazione? possibile rivelare il segreto della felicit? Bisogna svelare questo segreto? Attraverso una rete simbolica di oggetti, azioni e incontri, sia i protagonisti che il pubblico vengono confrontati con queste domande.di Cristiano Di Felice il primo documentario sul wrestling in Italia partito dal Sulmona International Film Festival e pronto a conquistare la penisola intera. La pellicola, ambientata nella terra d'Abruzzo, racconta la storia di Monica Passeri e Karim Bartoli, la prima coppia Italiana di wrestler negli Stati Uniti.sono:- "" di Luca Di Cecca- "" di Maurizio Forestieri- "" di Paolo Geremei- "" di Alessandra Gonnella- Amare affondo di Matteo Russo- "" di Giuseppe Rasi- "" di Beppe Tufarulo,- "" di Thomas Guttierrez- "" di Alessio Rupalti- "" di Gabriele Sabatino Nardis- "2 di Giulia Giapponesi- "" di Aliosha Massine- "" di Rosario Capozzolo- "" di Adriano Morelli- "" di Alessandro Parrello- "" di Edmond Mandro- "" di Natalino Zangaro- "" di Gaetano Del Mauro- "" di Giovanni B. Algieri