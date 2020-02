PINO; VITA ACCIDENTALE DI UN ANARCHICO - Al cinema dal 18 febbraio

18/02/2020, 07:54

" di Claudia Cipriani, il film su Giuseppe Pinelli inizia il suo tour cinematografico per i cinema italiani. Dopo essere stato premiato agli Industry del Festival Visioni dal Mondo, dopo lanteprima a Palazzo Marino per il cinquantesimo della strage di Piazza Fontana, e dopo essere stato trasmesso da LaEffe Tv, sar proiettato, in una versione inedita, nelle sale di una trentina di citt dal 18 febbraio 2020 fino ai primi di maggio." - hanno dichiarato. co-autrice insieme a Niccol Volpati ed alla regista della sceneggiaturaLa storia di Giuseppe Pinelli narrata attraverso gli occhi delle figlie. Il punto di vista delle bambine permette di entrare gradualmente in un quadro complesso e intricato, punteggiato di verit nascoste: man mano che le due crescono, aumenta anche il loro livello di consapevolezza, sinfittisce linsieme di informazioni, si articola il discorso politico e il contesto storico. La storia personale di Pinelli si sviluppa insieme allevoluzione degli accadimenti storici di cui quella storia riflesso: le contestazioni a cavallo tra gli anni 60 e 70, la strategia della tensione, lEuropa divisa in due blocchi. Per chi gi sa di Pinelli, il racconto delle figlie permette di esplorare, insieme al contesto politico, anche quello emotivo, famigliare e dunque pi intimo. Per la prima volta non si racconta solo della sua morte, ma anche la sua vita, le sue idee, i suoi affetti.Il docufilm prodotto dalla Ghiro Film con la collaborazione dellArchivio Giuseppe Pinelli Centro Studi Libertarii ed sostenuto dal Comune di Milano, Arci Bellezza e Coop. soc. I talenti.