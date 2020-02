BOOKCIAK, AZIONE! - Vinci la vetrina della Mostra di Venezia

12/02/2020, 18:43

Una grande festa marted 1 settembre 2020, alla vigilia della 77esima Mostra del cinema (dal 2 al 12 settembre) insieme ai giornalisti accreditati al festival e gli addetti ai lavori, durante la quale saranno proiettati i bookciak vincitori: video di max 3 minuti ispirati a romanzi, racconti e graphic novel. Perch quello dei bookciak un formato del tutto innovativo e sperimentale che, diversamente dai book trailer, punta ad esaltare gli aspetti emotivi e visionari del testo, avvicinandosi ai territori della video arte" ideato e diretto danasce per offrire ai giovani filmmaker una importante vetrina come il Festival di Venezia. La partecipazione gratuita e aperta a concorrenti di massimo 35 anni.A scegliere i bookciak vincitori sar la giuria permanente del premio composta dalla regista, dalla critica cinematografica Teresa Marchesi e dal produttore indipendente. Al loro fianco sar un/una presidente di giuria che annunceremo nei prossimi mesi. Nelle precedenti edizioni si sono avvicendati, fino ai primi anni di vita del concorso tenuto a battesimo da grandi padri del nostro cinema comeDue saranno le sezioni speciali anche quest'anno. Una ad hoc aperta esclusivamente alle allieve-detenute del liceo artistico statale Enzo Rossi presente nella casa circondariale femminile di Rebibbia a Roma. E la quarta edizione di Memory Ciak, sezione dedicata alla memoria e realizzata in collaborazione con LiberEt, testata e casa editrice dello Spi-CGIL che si propone come luogo di confronto tra generazioni sui temi del lavoro e dellimpegno sociale e civile, attraverso i romanzi-diari che fanno da traccia ai bookciak.Grazie alla nuova collaborazione col Premio Zavattini chi parteciper alla sezione Memory Ciak potr utilizzare gratuitamente il materiale di repertorio dell'Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico (AAMOD). Sar la direzione del Premio Zavattini a scegliere il vincitore della sezione Memory Ciak.Per questa IX edizione del concorso abbiamo scelto come sempre libri di piccole e medie case editrici freschi di stampa, ma stavolta con una novit. Uno dei titoli selezionati arriver in libreria in contemporanea con la premiazione veneziana di Bookciak, Azione! Il premio quindi far da lancio all'uscita del libro. Si tratta della raccolta di racconti:Gli effetti nascosti del nuoto (Hacca Edizioni) di Alessandro Capponi in uscita a settembre 2020Dieci storie di altrettanti personaggi colti in un momento di svolta delle loro vite. Dieci esistenze minime tenute insieme dall'acqua. Quella di una piccola piscina di periferia a Roma. Dieci racconti da leggere col fiato sospeso, bracciata dopo bracciata. E poi un segreto.Nellie Bly (Tunu) di Luciana Cimino e Sergio AlgozzinoUn graphic novel dedicato ad una storia di emancipazione femminile che ha dell'incredibile. La vita molto pi che avventurosa di Nellie Bly, giornalista investigativa di fine Ottocento capace di farsi internare per denunciare gli orrori dei manicomi e poco dopo battere ogni record facendo il giro del mondo in 72 giorni.Terrapieno (minimum fax) di Carola Susani - in uscita il 5 marzo 2020Una favola nera nella Sicilia anni 70. Sotto a un terrapieno sorgono una baraccopoli e una comunit di attivisti sono anarchici, comunisti, hippie italiani e stranieri che tenta di spingere i baraccati senza diritti a ribellarsi. Quando i ragazzini del posto troveranno nel fiume un misterioso giovanotto biondo, questo dio del cambiamento travolger pi di una vita. Carola Susani, con questo secondo capitolo della trilogia su Italo Orlando, racconta un altro passaggio della nostra storia, quando per un momento sembr che la giustizia fosse prossima e che anche lamore rilucesse nuovo.SEZIONE MEMORY CIAKLe vite di Emma (LiberEt) di Ave GoviFin da bambina Emma si oppone alla marginalit familiare e sociale che contraddistingue tante donne negli anni Cinquanta. Tra premature responsabilit, povert ed eventi tragici, Emma diventa adulta e sempre pi consapevole e impermeabile ai compromessi. Un racconto di formazione, una storia di riscatto femminile che ha come ingredienti fondamentali lintelligenza, il coraggio, la lungimiranza e la capacit di amare. Mix necessario per sopravvivere alle violenze e al desiderio di dominio degli uomini e, soprattutto, per seguire il filo che conduce dritti al mare della vita.La sezione Memory Ciak gemellata con Spi-Stories, concorso internazionale di cortometraggi organizzato da LiberEt e Spi-CGIL.Ogni concorrente, per realizzare il suo bookciak, potr scegliere un solo titolo tra questi. Per partecipare necessario iscriversi entro e non oltre il 15 giugno 2020 inviando mail a [email protected] , con i propri dati e specificando quale libro si scelto. I bookciak andranno consegnati via mail entro il 10 luglio 2020.I bookciak vincitori saranno proiettati la sera del 1 settembre 2020 nel corso dellevento di pre-apertura delle Giornate degli Autori al Lido di Venezia, in una serata di benvenuto alla stampa, in collaborazione con SNGCI.Poi saranno portati in tour attraverso premi e festival: dalle Giornate della luce di Spilimbergo (Pordenone) al Festival Premio Emilio Lussu (Cagliari), dalla Festa di cinema del reale (Corigliano dOtranto) al Premio Solinas (la Maddalena) e altri ancora.Il premio Bookciak, Azione! prodotto dallAssociazione Calipso e da Bookciak Magazine col sostegno di Mibac, Regione Lazio