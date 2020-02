VISIONI MADE IN SARDEGNA - Il 28 febbraio tappa a Genoni

12/02/2020, 07:43

Il progetto Visioni made in Sardegna, promosso dalla Fondazione Sardegna Film Commission e realizzato dallAssociazione Malik, fa tappa a Genoni con il cinema made in Sardegna.Il progetto prevede la proiezione di 41 opere - tra film, cortometraggi e documentari - che trattano tematiche universali, dalla Sardegna al mondo, ma hanno tutte un forte legame con il nostro territorio. Le opere sono quelle realizzate nellambito del progetto Heroes 20.20.20., progetto della Sardegna Film Commission dedicato a diffondere e consolidare buone pratiche ecosostenibili, e della rassegna cinematografica Visioni sarde, un format di successo nato con l'obiettivo di raccontare la Sardegna attraverso il cinema. A queste si aggiungono alcune opere di lungometraggio made in Sardegna, tra cui Luomo che compr la Luna di Paolo Zucca.Genoni presenter i cortometraggi di Visioni Sarde, con l'intento di far conoscere il buon cinema in forma breve prodotto in Sardegna attraverso alcuni dei giovani talentuosi registi che animano il panorama cinematografico isolano.Questi i titoli in cartellone: Dans lattente di Chiara Porcheddu, Eccomi (Flamingos) di Sergio Falchi, Il nostro concerto di Francesco Piras, La notte di Cesare di Sergio Scavio, Sonus di Andrea Mura, Holy spirit di Michele Marchi, The wash la lavatrice di Tomaso Mannoni, Warlords di Francesco Pirisi, "L'Unica Lezione " di Peter Marcias.Appuntamento dunque per il 28 febbraio 2020 alle ore 18:00, presso lex Monte Granatico a Genoni, con ingresso libero e gratuito.