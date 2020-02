LINA DA OSCAR - Su CINE34 una giornata dedicata a Lina Wertmüller

10/02/2020, 11:46

A tre settimane dal debutto, lunedì 10 febbraio 2020, “CINE34” - nuova rete tematica Mediaset dedicata al cinema italiano - festeggia l’Oscar Onorario di Lina Wertmüller dedicandole la programmazione della giornata.Dalle ore 11.00 fin oltre la mezzanotte, il canale diretto da Marco Costa propone una maratona di pellicole-culto e un documentario dedicato alla regista romana, prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar come migliore regista, nel 1977, e prima donna, nel 2020, insignita del Premio Oscar Onorario.Sette i film proposti da “CINE34” - scelti tra i classici della produzione della regista, nota per gli occhialini bianchi e i lunghissimi titoli assegnati alle sue opere - con la versione restaurata di Pasqualino Settebellezze, in programmazione in prima serata.Il lungometraggio del 1975, grande successo anche negli Stati Uniti, è stato candidato a tre Oscar (regia, sceneggiatura originale e miglior film straniero). Con una quarta nomination a Giancarlo Giannini, per l’interpretazione del guappo Pasqualino Frafuso.A seguire, spazio per l’opera (forse) più iconica della Wertmüller: Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, con la mitica bottana industriale Mariangela Melato e ancora Giannini, altrettanto mitico quale Signor (Gennarino) Carunchio.L’omaggio termina con il documentario dello storico collaboratore di Lina Wertmüller Valerio Ruiz, Dietro gli occhiali bianchi. Un viaggio tra la sua casa di Piazza del Popolo, a Roma; i paesi dove ha ambientato il primo film (I basilischi, in Puglia e Basilicata); la Palazzina, dimora di campagna del marito Enrico Job; la spiaggia, in Sardegna, set di Travolti. Con tante testimonianze: Sofia Loren, Giancarlo Giannini, Harvey Keitel, Rutger Hauer, Isa Danieli. E gli anni della formazione come aiuto regista, per il cinema, il teatro e il musical.«LINA DA OSCAR»ore 11.00 ca. "SABATO, DOMENICA E LUNEDÌ" (1990, col.)ore 13.00 ca. "FILM D’AMORE E D’ANARCHIA " (1973, col.)ore 15.00 ca. "TUTTO A POSTO E NIENTE IN ORDINE" (1974, col.)ore 17.00 ca. "METALMECCANICO E PARRUCCHIERA " (1996, col.)ore 19.00 ca. "MIMÌ METALLURGICO FERITO NELL’ONORE" (1972, col.)ore 21.00 ca. "PASQUALINO SETTEBELLEZZE" (1975, col.)ore 23.00 ca. "TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO " (1974, col.)ore 01.30 ca. "DIETRO GLI OCCHIALI BIANCHI" (2018, doc.)