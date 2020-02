LA DEA FORTUNA - Negli UCI Cinemas per la rassegna ESSAI

06/02/2020, 17:20

Luned 10 febbraio 2020 negli UCI Cinemas continua ESSAI. Rassegna di cinema dautore, lappuntamento settimanale del Circuito UCI pensato per tutti gli amanti dei film di qualit. Protagonista di questa settimana La Dea Fortuna, il film diretto da Ferzan Ozpetek e interpretato da Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il lungometraggio racconta la storia di Arturo e Alessandro, una coppia in crisi unita per da un profondo affetto. Riuscir larrivo dei due bambini di Annamaria, la migliore amica di Alessandro, a riportare la speranza?La rassegna allUCI Pioltello in programma mercoled 12 febbraio.Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo) sono una coppia da pi di quindici anni. Nonostante la passione e lamore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione in crisi da tempo. Limprovviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno da Annamaria (Jasmine Trinca), la migliore amica di Alessandro, potrebbe per dare uninsperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sar un gesto folle. Ma daltronde lamore uno stato di piacevole follia.Le multisale del Circuito in cui attiva la rassegna ESSAI. sono: UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bicocca (MI), UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Casoria (NA), UCI Catania, UCI Curno (BG), UCI Orio (BG), UCI Certosa (MI), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Showville Bari (BA), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Messina, UCI Mestre, UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Palermo, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Porta di Roma (RM), UCI Red Carpet Matera, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Senigallia (AN), UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto, UCI Verona, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Porto SantElpidio (FM), UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Pioltello (MI).