06/02/2020, 09:15

stata presentata alla Casa del Cinema di Roma la mostra di fumetti che sar inaugurata il 14 febbraio e che durer fino al 14 marzo. Protagonisti saranno dei corpi imperfetti ma estremamente sensuali che esprimono la bellezza e la potenza della loro diversit, strizzando l'occhiolino al cinema. Questo il tema di Sensuability ti ha detto niente la mamma? realizzata dall'Associazione Nessunotocchimario, con il patrocinio del Comicon, special edition "Francamente me ne infischio".Oggi il fumetto, domani la fotografia e presto un film per raccontare che tra disabilit e sessualit c feeling. C #sensuability.Seduta, anzi, sdraiata su un letto matrimoniale nero e rosso, la fondatrice del progetto SENSUABILITY e dell'associazione Nessunotocchimario, Armanda Salvucci, insieme al regista Giovanni Lupi e alla presenza del vignettista Vanessi, ha spiegato le ragioni fondanti del progetto."Tutto nasce nel 2016 quando una regista famosa ha pubblicato un annuncio in cui cercava 'un nano che facesse tenerezza'. Cos, a 50 anni, ho deciso che non potevo pi stare a guardare e da 4 anni porto avanti questo sogno chiamato Sensuability, un progetto a pi tappe che oltre al fumetto include cinema e fotografia per parlare della disabilit."Da questo palco privilegiato - ha detto Armanda Salvucci - anzi, lanciamo un appello a tutte le case di produzione l fuori che eventualmente volessero mettersi in contatto con noi per contribuire a realizzare il nostro film. Abbiamo gi scritto soggetto e sceneggiatura insieme a Giovanni Lupi e Roberto Campili stiamo contattando attori importanti. Se qualcuno volesse essere parte del progetto sia il benvenuto, stiamo cercando il partner giusto che ci accompagni in questa avventura".DATE E NUMERI - Il 14 febbraio 2020 verranno premiati ed esposti per un intero mese fumetti e illustrazioni, realizzati dai partecipanti al concorso Francamente me ne infischio. Nel complesso sono stati 34 gli artisti che hanno inviato oltre 60 opere, rappresentanti tutta l'Italia ed equamente divisi tra uomini e donne. Pi o meno gli stessi dati della prima edizione 2019 (36 partecipanti e 61 opere) "Ti ha detto niente la mamma?" nella quale vinsero Marcello Del Prato (1. posto), Daniele D'Italia (2. posto) e Flavia Cuddemi e Isabella Passannante al terzo posto ex-equo.La mostra sar inaugurata presso la sala Zavattini dalle ore 17 e la premiazione avverr alle ore 18. La giuria stata presieduta dal maestro Tanino Liberatore e composta da Fabio Magnasciutti, Frida Castelli e Luca Enoch. Le tavole e le illustrazioni dei partecipanti quest'anno avevano come tema le scene ispirate dal grande schermo e dovevano ritrarre o farsi ispirare da tutte le forme di disabilit, visibili e invisibili, in modo ironico e leggero. Al primo classificato in premio un weekend con il vignettista Pietro Vanessi con partecipazione ad un un workshop one to one con l'autore, al secondo classificato la partecipazione alla stesura dello storyboard del film, al terzo classificato degli ingressi gratuiti al Comicon.Oltre ai partecipanti al concorso, un nuovo sguardo sul tema lo offriranno anche le opere donate, tra gli altri, da Milo Manara, Fabio Magnasciutti, Frida Castelli, Luca Enoch, Stefano Tartarotti, Marco Gava Gavagnin, Francesca DAmato che sostengono liniziativa.Questa la lista completa dei disegnatori e degli artisti che hanno donato fino ad oggi una loro opera e altre ne stanno arrivando.Milo Manara, Tanino Liberatore, Fabio Magnasciutti, Frida Castelli, Luca Enoch. Pietro Vanessi, Cecilia Roda, Frad, Stefano Tartarotti, Michele Grimaldi, Francesca Picardi, Giulia Bracaglia, Lorenzo Pierfelice, Luca Er Baghetta Modesti, Gianlorenzo Ingrami, Claudio Bandoli, Lorenzo La Neve e Matilde Simoni, Daniel Cuello, Marco Gaucho Filippi, Stefania Infante, Daniele Tofi Morganti, Marco Rufus Petrella, Nole Biz, Marco Gava Gavagnin, Enrico Biondi - lele&fante, Alfio Leotta, Eugenio Saint Pierre, Luca Garonzi (Luc Garon), Federica Giglio, Alessio Atrei, Marco Fusi, Nicoletta Santa, Lucia Lepore, Virginia Cabras (Alagon)"Francamente me ne infischio! la celebre frase del film Via col Vento diventa quindi un grido liberatorio, un invito a piacersi, a essere sensuali, a vivere la sessualit oltre i pregiudizi, oltre lossessione di corpi perfetti e performanti. La sfida contro gli stereotipi legati a disabilit e sessualit, per questa nuova edizione, si fa ancora pi ambiziosa e tocca proprio la decima arte.CHI E' ARMANDA SALVUCCIMi chiamo Armanda Salvucci e ho lacondroplasia. Una condizione genetica rara che colpisce lo sviluppo scheletrico. In pratica le ossa lunghe del mio corpo non crescono.Io non voglio essere una super eroina, i supereroi sono distanti, sono perfetti non ti ci puoi avvicinare. Io invece voglio essere toccata, avvicinata, non voglio dover sublimare il mio corpo che, c, esiste e non voglio nasconderlo. Bisogna ripensare anche il linguaggio: diversamente abile, inclusioneio non mi sento diversamente abile, non che non sono capace di essere alta, io non posso essere alta. Io non voglio essere inclusa, io abito il mondo come tutti. Signori stiamo parlando di sessualit e per fortuna, quando entra in ballo la chimica, i pregiudizi dovrebbero andare a farsi friggereSono laureata in Lingue e letterature straniere, ma il mio sogno sempre stato lavorare al Telefono azzurro. Un giorno mentre telefonavo alla redazione di un giornale per propormi come traduttrice, mi ha risposto proprio il Comitato per il Telefono Azzurro. Sembra incredibile, ma a quel numero non rispondeva pi il giornale. Lho visto subito come un segno e due giorni dopo ero alla selezione per i volontari dellorganizzazione, cominciando cos una collaborazione che durata quasi 20 anni e tuttora continua in altre forme. Nel frattempo, dopo aver approfondito i temi che mi erano pi a cuore, cio la comunicazione e il fundraising, ho iniziato a lavorare come consulente e formatrice. Sono stati anni molto belli, in cui ho conosciuto tante persone e organizzazioni che lavoravano nel sociale. Fino a quando ho cominciata lavventura di Sensuability e ho lasciato la societ per cui ho lavorato per quasi dieci anni. Contestualmente mi sono diplomata in Counseling Relazionale con una tesi su sessualit e disabilit.Il tema ovviamente ha permeato tutta la mia vita e ad un certo punto ho deciso di espormi in prima persona per sfatare alcuni stereotipi sulla sessualit e soprattutto per dimostrare che disabilit non fa rima con castit. Perch nel nostro Paese si parla poco di questo argomento e quando lo si fa, spesso lo si fa male. I disabili vengono visti sempre come eterni bambini, che possono aspirare a una affettuosit ma mai una sensualit. Sensuability vuole buttare gi un po di stereotipi. E anche ricordare che il discorso della sessualit tocca tutti e non solo le persone disabili. Perch, sebbene oggi le problematiche sessuali siano forse pi diffuse di un tempo, sempre pi individui rischiano di sentirsi esclusi. Passa il messaggio: o sei agile e prestante o non puoi fare sesso. Quindi, se hai delle difficolt, sei disabile anche tu. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso stata quando una famosa regista ha pubblicato, in vista del suo nuovo film, un casting per un nano che facesse tenerezza. Quando ho letto la notizia sui giornali, apriti cielo e sprofondati terra: ho capito che dovevo fare qualcosa: del resto chi meglio di me che vivo questi stereotipi sulla mia pelle, poteva farlo? Senza pietismi e pesantezza. Cos nel 2016 ho ideato Sensuability, con lobiettivo di abbattere con ironia e leggerezza gli stereotipi sulla sessualit e disabilit attraverso tutti i linguaggi artistici.SENSUABILITY E NessunotocchimarioNon mi piace come si tratta, o meglio, non si tratta questo argomento da troppi considerato un tab. Cos nata Nessunotocchimario, lassociazione che mi ha permesso di lanciare il progetto Sensuability. Larte il seme ideale per far germogliare una cultura nuova e senza pregiudizi, libera e inclusiva, capace di ironia e leggerezza anche su temi considerati tab come sesso e disabilit.In principio fu il cortometraggio (https://youtu.be/-vs3U5rtf1Y), poi sono venute le altri parti del progetto che vanno dal fumetto al cinema passando per la fotografia. Sono trascorsi solo 2 anni e lassociazione Nessunotocchimario cresciuta. Giovanni Lupi e Roberto Campili, i due registi che hanno diretto il corto e scritto la sceneggiatura del mockumentary insieme a me, e Chiara Aliberti che si occupa della parte social e organizzativa, li ho incontrati allinizio del viaggio e hanno deciso di rimanere a bordo. Insieme a loro andiamo a vele spiegate verso un mondo nuovo, dove i pregiudizi si abbattono a colpi di sensualit.Fare cultura sulla disabilit e diversit ancora necessario. Non siamo i soli a parlare di disabilit, ma siamo fra i pochi a presentare le persone con disabilit per quello che sono, senza i filtri del paternalismo, del buonismo, della beatificazione. Ecco perch affrontiamo anche temi considerati tab come la sessualit e leros disgiunti dallAmore con la A maiuscola, vissuti fra persone maggiorenni e consenzienti. Il nostro obiettivo passare dallancora al non pi.Finora le persone con disabilit sono state rappresentate in modo pietistico o paternalistico a maggior ragione se si parla di sessualit e disabilit. In questo caso siamo considerati alla stregua dei bambini o di esseri asessuati che al limite possono aspirare allaffettivit. Ma non cos.E da quattro anni mi sto battendo per cambiare le cose, o meglio, le teste. La sessualit unesigenza vitale delle persone, non un diritto. Io non ho diritto di essere amata, ho diritto per ad avere le stesse opportunit che hanno tutti. E se ci pensiamo bene, la sessualit un argomento che riguarda tutti, perch in base alla concezione che solo se sei bello, prestante e fisicamente perfetto puoi fare sesso, la maggior parte della popolazione ne viene esclusa. Di conseguenza, in un certo senso considerata disabile.Non sto facendo questo solo per me. Io ormai sono grande e ho una vita soddisfacente. Da quando ho iniziato questo progetto mi sono capitate molte cose belle. Ho conosciuto una mamma molto coraggiosa, mi ha mandato la foto della sua bimba che ha la mia stessa rarit (ho lacondroplasia ma non la considero una malattia). Non hai idea di quanto sia bella. Guardando la foto mi successa la stessa cosa che successa al critico Anton Ego in Ratatouille, in un attimo mi sono venute in mente alcune cose della mia vita e mi sono detta: lei non dovr viverle. Questo il mio obiettivo. E lo voglio raggiungere con leggerezza.I mezzi di comunicazione esaltano il corpo e soprattutto il corpo sessuato a scapito della vera natura delleros, che una potenza unitiva totale, passione per laltro come persona nella sua pienezza.Siamo stati a lungo e siamo tuttora schiavi di una concezione della sessualit intesa come genitalit, fondata sul principio della penetrazione e quindi della prestazione.I danni di questa concezione genitale della sessualit hanno sempre reso disabili anche le persone cosiddette normali, soprattutto le donne.La prima tappa del progetto partita nel 2017 con la realizzazione del corto Sensuability, tagliente e divertente alla visione ma amaramente vero, con Giovanni Lupi e Rollo Martins alla regia, Davide Mancori direttore della fotografia, Andrea Maguolo, vincitore del premio David di Donatello per Lo chiamavano Jeeg Robot al montaggio e con lamichevole partecipazione di Roberto Pedicini, come voce narrante.Dopo la produzione del corto, ed la fase attuale, partita la tappa del fumetto. In questo caso abbiamo due attivit, quasi tre:- Il concorso Sensuability & Comics, partito il 25 ottobre 2018 con la prima edizione ed arrivato oggi alla seconda;- una mostra di fumetti che, sempre in seconda edizione, si terr il 14 febbraio alla Casa del Cinema a Roma, alla quale hanno scelto di contribuire grandi artisti come Milo Manara, Fabio Magnasciutti, Frida Castelli, Stefania Infante, Pietro Vanessi, Frad, Andy Ventura, Stefano Tartarotti e tanti altri.- un libro a fumetti sulla mia vita il cui concept sar ideato da Frad, progetto che in via di definizione