SUDESTIVAL 2020 - In Concorso "L'Uomo Senza Gravità"

"L'Uomo Senza Gravità" al Sudestival 2020



04/02/2020, 17:39

Sarà presentato sabato 8 febbraio al SUDESTIVAL, in anteprima per la Puglia, "" del regista, il documentario che racconta la storia della domenica calcistica più importante del cinema italiano. Marzo 1975. In una domenica di primavera, sul campo del parco della Cittadella di Parma, si affrontano due singolari squadre di calcio: la rappresentativa della troupe di Salò o le centoventi giornate di Sodoma di Pier Paolo Pasolini contro quella di Novecento di Bernardo Bertolucci. Due film che segneranno la storia del cinema italiano e che si stanno girando negli stessi giorni, a pochi chilometri di distanza. Sarà una partita epica, leggendaria nei racconti della gente di cinema che vi partecipò, ma praticamente sconosciuta al pubblico. Il regista Scillitani sarà presente alla proiezione per presentare il documentario e incontrare il pubblico.Il programma del fine settimana partirà già venerdì 7 febbraio con, opera prima del registache sarà presentato dal regista e della produttriceIl film, che vede come protagonista Oscar, interpretato da Elio Germano (David di Donatello e Miglior Attore al Festival di Cannes), affiancato da Michela Cescon (David di Donatello e Nastro d’Argento come Miglior Attrice) nel ruolo della mamma, Elena Cotta (Coppa Volpi come Migliore Attrice) che interpreta la nonna, e Silvia D’Amico (Menzione Speciale Premio Biraghi), Agata, l’amore di una vita, racconta la storia di un uomo semplice e puro che vuole essere accettato dal mondo.Come di consueto la proiezione del film in concorso sarà preceduta, alle 20.30, da un cortometraggio della sezione Sudestival in Corto. Il quarto cortometraggio a essere presentato sarà "" diA chiudere il programma del fine settimana, domenica 9 febbraio, sempre alle ore 18.00, presso la sala eventi della Biblioteca Rendella, appuntamento con “Gli imprescindibili”, retrospettiva dedicata all’attore recentemente scomparsoche vedrà la proiezione del film "" di