CINEMA E GIOCO D'AZZARDO - 4 tra i migliori film di sempre

31/01/2020, 17:45

La Redazione



Uomini e donne in abiti eleganti, sale luminose e colorate, tavoli da gioco infiniti: negli ultimi decenni, il mondo del gioco dazzardo non si limitato a restar confinato nelle sale da gioco fisiche o sulle piattaforme di gioco online, ma ha finito per diventare il protagonista di videogiochi, canzoni, serie tv e molti dei film pi famosi degli ultimi tempi. Una vera e propria icona della nostra cultura, insomma. Probabilmente, sar capitato a tutti di vedere almeno una di queste pellicole, o quantomeno di essersi imbattuti in una scena ambientata in una sala da gioco. I titoli sono tanti: richiamiamone in rassegna 4 tra i migliori.1 - California Poker (1974) inutile arrabbiarsi, questo un gioco. Una volta vinco io e una volta perde lei. questa una delle frasi pi celebri di "", film diretto dae incentrato sulle vicende di Charlie e Bill, due appassionati diche scelgono di tentare la fortuna a Reno, una delle capitali del gioco dazzardo del Nevada. I due, entrambi convinti che la fortuna sia dalla loro parte, si conoscono per caso in una sala da poker, dove finiranno, tra una partita e laltra, per raccontarsi le loro vite e le loro maggiori infelicit. Dopo la partenza per Reno, la loro vita cambier drasticamente, almeno quella economica.2 - Sydney (1996)", film diretto da, probabilmente uno dei film pi introspettivi legati al mondo del gioco dazzardo. Il titolo, infatti, al di l di quanto si possa pensare, non infatti dedicato alla citt australiana, bens ad uno dei personaggi principali, uno strano individuo che proporr a Johnny, uno dei protagonisti, di insegnargli i trucchi migliori legati al gioco dazzardo. Come in California Poker, anche in Sydney Reno a farla da protagonista, insieme allancora pi celebre citt di Las Vegas.3 - Oceans Eleven (2001)" un film diretto da, remake della pellicola degli anni 60. La particolarit di questo film sta probabilmente nei suoi stessi protagonisti: non un gruppo di appassionati di gioco dazzardo come nella maggior parte dei film, ma una vera e propria banda criminale intenzionata ad organizzare un colpo ai danni di tre dei pi grandi casin di Las Vegas: il Bellagio, il Mirage e lMGM Grand. Oceans Eleven ha ottenuto un successo sorprendente al box office: con 85 milioni di budget, sono stati oltre 450 i milioni di dollari incassati globalmente, di cui 183 negli Stati Uniti.4 - Casino Royale (2006) " il ventunesimo capitolo della famosissima saga di 007, il primo connei panni del protagonista. La spia britannica si trova questa volta alle prese con Le Chiffre, un brillante matematico di origine albanese, noto per la vendita di azioni destinate a perdere valore. La scena pi famosa del film proprio quella della partita che vede protagonisti Bond e Le Chiffre nel piccolo e tranquillo Casino Royale di Montenegro: nonostante labilit di Bond, Le Chiffre lo metter a dura prova.Quattro titoli, decenni diversi, un unico tema: il gioco dazzardo e il lusso e gli intrighi delle sale da gioco.