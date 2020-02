RASSEGNA CLAUDIO CALIGARI - Al Cinema La Compagnai di Firenze

01/02/2020, 13:39

Claudio Caligari, regista e sceneggiatore italiano scomparso nel 2015, autore underground di alcuni documentari e di soli tre lungometraggi Amore tossico (1983, L'odore della notte (1998) e Non essere cattivo (2015) figlio di una stagione politica e sociale di forti contestazioni, contrapposizioni e lotte (parlamentari e non solo), autore di grande talento, ma per la sua complessit, per il tipo di storie che aveva scelto di raccontare e la libert di linguaggio che esigeva, tenuto ai margini del sistema produttivo italiano, sar al centro di una rassegna a lui dedicata al cinema La Compagnia di Firenze.La rassegna consentir al pubblico di apprezzare oggi un artista che non ha avuto in vita i riconoscimenti e le chances professionali che avrebbe meritato, e di conoscere da vicino il suo cinema, lontano dai circuiti commerciali.Domenica 2 febbraio 2020, in anteprima fiorentina, alle ore 19.00, sar proiettato il documentario Se c' un aldil sono fottuto. Vita e cinema di Claudio Caligari (2019), realizzato da Simone Isola e Fausto Trombetta, presentato all'ultima edizione della Mostra del cinema di Venezia, con Valerio Mastandrea, Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Silvia D'Amico e Roberta Mattei. Il film rester in programmazione a La Compagnia fino all'11 febbraio.Pi di qualcuno in questi due anni ha sollecitato la realizzazione di un film su Claudio Caligari hanno dichiarato i registi -. Abbiamo preferito far scorrere del tempo per riflettere e reprimere un po di disagio nellaffrontare la sua storia. Ora, a distanza di qualche anno dalluscita di Non essere cattivo, possibile accostarsi a un personaggio cos complesso e al tempo stesso affascinante, con il dovuto distacco e con la necessaria lucidit. () Non nostro obiettivo rispondere ai soliti quesiti, al perch Claudio Caligari si sia ritrovato pi o meno coscientemente ai margini del sistema cinematografico, n indagare sui torti subiti e sui mancati riconoscimenti. Ora pi che mai sono i film a parlare di lui e a farcelo conoscere. Vogliamo semplicemente riflettere sul percorso di un autore coerente con le proprie idee di cinema e di vita, geloso delle sue convinzioni, intransigente anche con s stesso, che ha riversato la sua personalit nelle poche opere che riuscito a realizzare con quella libert espressiva che riteneva inderogabile.Domenica 2 febbraio, dopo la proiezione del documentario a lui dedicato (ore 19.00, Se c' un aldil sono fottuto), alle ore ore 21.00 sar proiettato il film Non essere cattivo (2015).1995, Ostia. Vittorio e Cesare hanno poco pi di ventanni e non sono solo amici da sempre: sono fratelli di vita. Una vita di eccessi: notti in discoteca, macchine potenti, alcool, droghe sintetiche e spaccio di cocaina. Vivono in simbiosi ma hanno anime diverse, entrambi alla ricerca di una loro affermazione.Liniziazione allesistenza per loro ha un costo altissimo e Vittorio col tempo inizia a desiderare una vita diversa.Luned 3 febbraio (ore 19.00), sar la volta del film L'odore della notte (1998).Roma. Alla fine degli anni Settanta, una banda si dedica a colpi di stampo domestico aventi come obiettivi le classi sociali pi abbienti. Il capo Remo Guerra (Valerio Mastandrea), un poliziotto entrato nel circolo vizioso delle rapine, collezionandone pi di un centinaio.Marted 4 febbraio, (ore 19.00) chiude la rassegna il primo film di Claudio Caligari, Amore tossico (1983).A Ostia un gruppo di tossicodipendenti trascorre tutta la giornata nel cercare di procurarsi la droga con tutti i mezzi possibili. Due ragazzi, Cesare e Michela, decidono di uscire dal giro, ma non cos semplice.