I LUNEDI' DI AREA METROPOLIS 2.0 - Il Cineforum a Paderno Dugnano

29/01/2020, 11:37

Continua il Cineforum a Paderno Dugnano!Dal 3 febbraio 2020 tutti i luned alle ore 21Area Metropolis 2.0 propone i pi bei film della stagione ad un prezzo ridotto (biglietto intero 5, ridotto con Cinetessera 4)introdotti dal critico cinematografico Simone Soranna (www.longtake.it).Tra i film proposti icandidati ai premi OscarStoria di un Matrimoniodi Noah Baumbach con Adam Driver e Scarlett Johannson in una prova magistrale, il controversoI due papidiFernando Meirelles,Le Mans '66 - La grande sfidadi James Mangold sulle incredibili gesta della Ford Motor Company alla 24 ore di Le Mans in Francia,Piccole Donnedi Greta Gerwig tratto dall'intramontabile racconto di Louise May Alcott,il favolisticoJojo Rabbitdi Taika Waititi.Non mancheranno gli ultimi capolavori di grandi registi comeRichard Jewelldi Clint Eastwood,Grazie a DiodiFranoisOzon eIl paradiso probabilmentedi Elia Suleiman.Focus anche sui grandi titoli italiani comeSoledi Carlo Sironi, che sar presente in sala per un incontro con il pubblico,La dea fortunadi Ferzan Ozpetek,La famosa invasione degli orsi in Siciliadi Lorenzo Mattotti eGli anni pi bellidi Gabriele Muccino.Le proiezioni saranno inoltre arricchite da un prezioso commento in sala da parte del critico del portale cinematografico LongTake.itSimone Soranna, con un'introduzione al film che diventa fondamentale strumento per stimolare nel pubblico una visione e riflessione pi consapevole, generando condivisione di esperienze.Tra gli altri titoli in programma:The Farewell - una bugia buonadi Lulu Wang,Che fine ha fatto Bernadettedi Richard Linklater eThe bra - Il reggipetto di Veit Helmer.