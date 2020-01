L'UOMO DI RODI. SAMI MODIANO - A Speciale TG5 in occasione della ventesima Giornata della Memoria

Sami Modiano



" il titolo dello speciale TG5 a cura di Roberto Olla, in onda sabato 25 gennaio 2020, in seconda serata, su Canale 5.Io sono di Rodi e Rodi era Italia. Sono nato e cresciuto nel Mar Egeo. Il 23 luglio del 1944 i nazisti, con un inganno, ci hanno catturato. Roma era gi stata liberata, stavano perdendo la guerra, ma continuavano le deportazioni....Lapprofondimento del TG diretto da Clemente J. Mimun - in occasione della 20esima Giornata della Memoria - d la parola ad uno dei testimoni pi preziosi di questa orrenda pagina della storia del Novecento: Sami Modiano.Il documento, realizzato tra Rodi, Auschwitz e Umbria, offre filmati storici inediti e racconta della deportazione pi lunga nella storia della Shoah. Della distruzione di una comunit, che da secoli viveva integrata con cristiani e islamici. Del coraggio del console turco, che riusc a salvare 42 ebrei dalle SS. Del Muft, che nascose le Torah rischiando la propria vita. Della madre di Selma, moglie di Sami, che riusc a salvare i suoi figli fuggendo nei boschi. Dei soldati italiani, che combatterono contro i nazisti e morirono a migliaia.Infaticabile testimone, Modiano sempre disponibile agli incontri con i giovani ovunque lo chiamino: ogni anno, pi volte, li accompagna ad Auschwitz. Ma da giugno ad ottobre torna sempre con Selma a Rodi. Assieme lavorano per far rivivere la comunit distrutta dal genocidio nazista e offrono la loro testimonianza ai sempre pi numerosi turisti che arrivano da tutto il mondo.Lo speciale TG5 verr riproposto luned 27, su Focus, alle ore 22.15.