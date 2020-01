PAPERMAN - In anteprima il 23 gennaio al Cinema La Compagna di Firenze

20/01/2020, 17:22

James Lake vive a Exeter, ha 44 anni ed un artista che realizza sculture in cartone di rarabellezza ed espressivit. A soli 17 anni James scopre di essere malato di un tumore osseo, perquesto gli viene amputata una gamba. Costretto a rimanere nella sua camera da letto, incapace di muoversi, James scopre nel cartone il mezzo ideale (economico, leggero, accessibile) per raccontarsi al mondo. Oggi uno dei pi accreditati artisti di questa particolare tecnica scultorea. La qualit del suo lavoro non sfugge agli organizzatori di Cartasia-Lucca Biennale, manifestazione dedicata alla carta, al cartone e alle sue applicazioni in arte, design e architettura. Lo invitano nella citt toscana per realizzare una scultura monumentale dedicata alla mostra outdoor di Cartasia, che vede le statue di cartone invadere il centro storico di Lucca.su questa vicenda umana e artistica che si incentra il documentario "", di Domenico Zazzara, che sar presentato in anteprima, alla presenza del regista, gioved 23 gennaio 2020 (ore 21.00), al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour, 50/r). Il documentario prodotto da Metropolis, casa di produzione lucchese, ed stato sostenuto da Toscana Film Commission nell'ambito del programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema.- si legge nel testo dipresentazione del trailer del film. Vedere il documentario un modo per entrare in contatto con un'arte minore quella delle sculture in cartone - dalle incredibili potenzialit espressive, e un'occasione per comprendere come sia possibile fare dei propri limiti un punto di forza e di ripartenza.