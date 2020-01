TRIESTE FILM FESTIVAL - Due itinerari speciali nel weekend dell'evento

15/01/2020, 10:50

Ile la Casa del Cinema offrono agli spettatori, alla citt ed ai turisti in visita loccasione di scoprire Trieste attraverso le storie che vi sono state ambientate. Grazie quindi allea cura di Casa del Cinema nelle giornate del Festival si potranno visitare i luoghi dei suoi set cinematografici e televisivi pi celebri.Questa volta, per il pubblico del Festival ci sar una possibilit totalmente diversa con un'immersione nel cinema attraverso la realt virtuale. Tutti infatti potranno fare un'esperienza immersiva con "Set Reali e Visite Virtuali" per muoversi tra i set dei pi celebri film e serie TV girati in Friuli Venezia Giulia senza dover viaggiare. Accompagnati dalla voce dei protagonisti si potr vivere unesperienza completamente nuova grazie alla realt virtuale stando comodamente seduti al Politeama Rossetti. Esperienza realizzata da Antonio Giacomin, immersive video & VR specialist che si potr fare da sabato 18 a marted 21 dalle 11:00 alle 19:00 con prenotazione obbligatoria su www.set-reali-visite-virtuali.eventbrite.itLa Passeggiata "Rive, Molo, Caff Storici e Viali" domenica 19 ore 14:30 a cura di Nicola Falcinella un viaggio nella Trieste del cinema, dal viale XX Settembre ai suoi dintorni, le strade delle sale cinematografiche di oggi e delle prime proiezioni a fine 800, al Teatro Fenice e allo stesso Rossetti. Si va sui luoghi di Senilit e de La Sconosciuta, ma anche di Giulia e Giulia, La Forza del Passato e della ricerca di Bobi Bazlen ne Le Stade de Wimbledon. E ancora allo storico Caff San Marco, set dei film su Svevo ma anche di Nora su James Joyce e di Paprika di Tinto Brass.Per ulteriori informazioni www.casadelcinematrieste.it: alla sezione "passeggiate cinematografiche" c' tutto il calendario delle prossime passeggiate cinematografiche e le informazioni e contatti per prenotarsi.