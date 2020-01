MI CHIAMI, NON RISPONDI - Primo appuntamento con "Tommy e gli Altri"

12/01/2020, 14:40

Ritorna il ciclo di film selezionati da Glauco Maria Genga con la Societ Amici del pensiero Sigmund Freud. Il tema scelto per questa rassegna lautismo. Come possibile raccontare la storia di qualcuno i cui pensieri appaiono per lo pi incomprensibili? E se il primo disturbo riguardasse in questi casi la pelle? Secondo la corretta lezione freudiana, essa il primo organo erotico, fonte di sensazioni e di eccitamenti ancor prima degli organi sessuali. Campo delicatissimo: i film della rassegna ci insegnano a orientarci.Gioved 16 gennaio 2020 alle ore 20.30 presso il MIC Museo Interattivo del Cinema, primo appuntamento con il film "", un film di Gianluca Nicoletti per la regia di Massimiliano Sbrolla.Quando Tommy nasceva, il padre Gianluca Nicoletti non cera a causa del suo lavoro di giornalista. Diciotto anni dopo i due festeggiano insieme lingresso di Tommy nellet adulta e partono alla ricerca della risposta alla domanda: quando i bambini autistici crescono cosa diventano? Il docu-film un viaggio in giro per lItalia per incontrare gli altri, ovvero gli autistici adulti come Tommy a cui non viene riconosciuta una vita sociale, che vivono ancora accuditi dai genitori, che vengono considerati dallo Stato pi come un peso economico. Il dubbio che serpeggia inesorabile tra le parole di padri e madri intervistate sempre: che ne sar di mio figlio quando io non ci sar pi? Dai racconti emergono solitudine, abbandono da parte delle istituzioni, ma anche la volont di sperare, sognare un mondo migliore per i propri figli fatto di dignit sociale e inclusivit.Tommy e gli altri nasce come strumento di informazione e riflessione e vuole essere un evento scatenante di un vasto programma di sensibilizzazione allintegrazione e alleducazione alla legalit. Uno degli obiettivi primari del docufilm proporre un nuovo punto di vista in cui la diversit sia vissuta come valore attraverso una sana relazione e comprensione dei soggetti neurodiversi.Gianluca Nicoletti, padre di Tommy, giornalista e scrittore da molti anni impegnato attivamente a diffondere la cultura sullautismo e la neuro diversit, sar presente in sala per un incontro con il pubblico.