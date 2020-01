04/01/2020, 19:43

Venerd 10 gennaio 2020 alle ore 20.30 al Cinema Academy Astra ritorna il consueto appuntamento settimanale con la rassegna AstraDoc Viaggio nel Cinema del Reale curata da Arci Movie, Parallelo 41 Produzioni, Coinor e Universit Federico II con il patrocinio del Comune di Napoli - con un evento in esclusiva per iniziare il nuovo anno e dare il via alla programmazione di Gennaio.Si riparte con uno dei documentari italiani pi interessanti dellultimo anno, LA SCOMPARSA DI MIA MADRE di Beniamino Barrese con Benedetta Barzini (Italia 2019 96), un film che mette in relazione il regista Beniamino Barrese con la decisione della madre, Benedetta Barzini (modella e icona degli anni 60, poi dagli anni 70 femminista, docente e scrittrice) di lasciare ogni cosa, di liberarsi della propria immagine e scomparire in luogo lontano e sconosciuto. Il progetto si trasforma in unintensa battaglia per il controllo della sua immagine, uno scontro personale e politico insieme tra opposte concezioni del reale e della rappresentazione di s, ma anche un dialogo intimo, struggente, in cui madre e figlio scrivono insieme le ipotesi di una separazione, difficile da accettare e forse impossibile da raffigurare.Il film dopo la presentazione mondiale al Sundance Film Festival, ha girato in oltre 50 grandi festival di tutto il mondo raccogliendo numerosi premi fino ad essere candidato agli European Film Awards, gli Oscar Europei del cinema.Alla serata sar presente la protagonista Benedetta Barzini e interverranno, per dialogare con lei, lattrice Iaia Forte, la giornalista e scrittrice Cristina Sivieri Tagliabue e il Presidente di UCCA Roberto Roversi.Levento realizzato in collaborazione con la rassegna nazionale LItalia che non si vede a cura di UCCA (Unione Circoli Cinematografici Arci), una delle nove associazioni nazionali di cultura cinematografica, e con Le contemporanee, startup digitale al femminile che ha l'obiettivo di unire donne di generazioni diverse, di estrazioni culturali e sociali differenti attraverso un media civico online.AstraDoc - che continuer fino ad aprile 2020 - proseguir la programmazione di gennaio con altri tre grandi appuntamenti.Il 17 Gennaio ci sar la proiezione, alla presenza del regista e del cast, del pluripremiato documentario SELFIE di Agostino Ferrente (Francia/Italia, 2019 - 78) sulla vita nel Rione Traiano di due sedicenni legati al ricordo della tragica scomparsa di Davide Bifolco, che si raccontano attraverso i loro telefonini. Il film ha avuto grande eco non solo in Italia, dopo la presentazione alla Berlinale Film festival 2019 e la candidatura agli European Film Awards.A seguire il 24 gennaio sar la volta di uno straordinario documentario animato, ANOTHER DAY OF LIFE di Ral de la Fuente e Damian Nenow (Polonia/Spagna/Germania/Belgio/Ungheria, 2018 85). Presentato al Festival di Cannes e vincitore dell'European Film Awards per il miglior film d'animazione 2018, il film tratto dal romanzo omonimo del 1976 del grande reporter polacco Ryszard Kapuściński sulle vicende di un giornalista, Ricardo (lo stesso Kapuściński), impegnato a testimoniare gli eventi della guerra civile angolana dopo che il Portogallo ha abbandonato la sua colonia. Il film sar preceduto dalla proiezione del cortometraggio Goodbye Marilyn (Italia, 2018 - 13) di Maria Di Razza e da un incontro con lautrice.Infine, ultimo appuntamento della programmazione di gennaio, il 31 gennaio altra grande esclusiva con lanteprima italiana - dopo la presentazione ad Alice nella citt presso la Festa del Cinema di Roma - di LE METAMORFOSI ultimo lavoro di Giuseppe Carrieri (Italia, 2019 96), con la voce narrante di Marco DAmore e prodotto dallUniversit IULM di Milano, con Rai Cinema e Natia Docufilm. Un viaggio onirico e post-apocalittico da Napoli a tutta la Campania, con un itinerario a met tra reale e fantastico, guidato dai testi de Le metamorfosi del grande Ovidio. Alla serata saranno presenti il regista, il cast e il Rettore dello IULM, nonch giornalista e critico cinematografico, Gianni Canova.