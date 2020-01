I MIGLIORI FILM DEL 2019 PER CINEMAITALIANO.INFO

04/01/2020, 14:55

Opera prima di Phaim Buhiyan, mostra con occhi perfettamente coerenti, vita e miracoli di una ragazzo italiano di seconda generazione. Una commedia che ha vinto il Nastro dArgento e che ci ha fatto scoprire come un cinema nuovo e differente sia possibile anche in Italia.Opera prima di Leonardo DAgostini, prodotto dalla coppia Rovere-Sibilia, un film produttivamente di livello superiore con, in primo luogo, le partite di calcio ricostruite in maniera finalmente credibile. Buono il cast con Accorsi, Crapenzano e Ludovica Martino.Opera prima di Michela Occhipinti (Lettere dal deserto considerabile come documentario), che compie un nuovo viaggio per il mondo, stavolta in Mauritania, a caccia di umanit da raccontare. La protagonista ci mostra unabitudine del suo paese che non si discosta da tante imposizioni che spesso ci infliggiamo anche da noi.Opera prima di Marco Bocci, racconta anche questa la periferia romana, ma finalmente, anche qui, con cognizione. Realismo e finzione si fondono creando unatmosfera credibile e parecchio cinematografica. Buono il cast con Giorgio Colangeli che da il l al gruppo con una telefonata memorabile.Non unopera prima questa dima di sicuro la pietra miliare numero 1 sulla strada di un cinema dal respiro internazionale. A partire dalla storia, passando per la realizzazione, il film con Alessandro Borghi e Alessio Lapice una ricostruzione credibilissima della leggenda romana, recitata con estremo coraggio in latino arcaico.Colori vivi e tratti netti, un cast di voci ricchissimo (su cui spiccano il cantastorie Antonio Albanese e Andrea Camilleri, il vecchio orso saggio che conclude il racconto nella seconda parte), una storia semplice che riesce a parlare a tutte le generazioni.Dalle pagine di Roberto Saviano al grande schermo, Claudio Giovannesi gestisce materiale teso e assai complesso costruendo un film-epopea che non si dimentica. Premiato a Berlino.Il regista aggiorna e rende attuale un tema senza tempo: ottime le scelte di cast, a cominciare da Francesco Di Leva che interpreta il ruolo principale; Roberto De Francesco eccelle sempre per l'equilibrio delle sue interpretazioni; Massimiliano Gallo sa tessere il ruolo meno facile da "inquadrare".Un documentario sperimentale e affascinante, la storia di due adolescenti napoletani che si riprendono con due smartphone e si raccontano, diventando cos cantori di una generazione e di una citt. Applausi.Bellocchio sfodera alle soglie degli 80 anni uno dei suoi massimi lavori: grazie a Favino e al suo cast, alla voglia di costruire una "grande" storia, alla pazienza certosina con cui ricostruisce momenti ormai iconici.La variante di "Pinocchio" proposta daun fantasy d'autore perfetto nella sceneggiatura e nella scenografia con l'ideazione di nuovi personaggi come la fatina da bambina e il rilievo visivo dato a personaggi minori, come la lumaca. Anche per Garrone "Pinocchio" la favola di un paese allo sbando., famoso disegnatore italiano e negli ultimi anni ideatore del manifesto della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, esordisce alla regia con la trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Dino Buzzati. Film d'animazione presentato nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes e Premio alla Regia nella sezione Alice nella citt del Festival di Roma.Se il 2018 stato l'anno dei biopic, il 2019 quello degli adattamenti cinematografici. Dopo l'affascinate e raffinato "Bella e perduta" Pietro Marcello, nella sezione concorso di Venezia 76, propone con "Martin Eden" la sua versione onirica ed enigmatica del romanzo scritto da Jack London nel 1909 con un superlativo Luca Marinelli, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile.Il ritorno al cinema di Ferzan zpetek un'esplosione di colori e di suoni per mostrare le molte sfaccettature dell'amore.Un Bellocchio tutto siculo racconta i misfatti di Tommaso Buscetta. Nel cast un camaleonticonel ruolo del boss. In concorso all'ultima edizione del Festival di Cannes.Gran film che, ricostruendo la vita del pentito di mafia Tommaso Buscetta, ci rappresenta uno stato incredibilmente assente. Unaltra pellicola che ci propone, come nei precedenti lavori del regista, quellimpegno sociale e quella non facile e difficoltosa ricerca della verit, con unincursione storica perfetta nella nostra Italia di qualche anno fa, purtroppo per alcuni versi ancora molto attuale.Un film pieno di energia, amore ed emozioni intense. Un ritorno, del regista di origini turche, ad affrontare i tormentati momenti dellanimo umano. Un dramma condito con molta e sana ironia e cucinato sapientemente da uninterpretazione magistrale di Stefano Accorsi ed Edoardo Leo.Il racconto di bambini traditi da un mondo violento, tratto dal bestseller di Roberto Saviano. Bravissimo il regista ad investigare il rapporto traadolescenza e vita criminale ricercando quella perdita dell'innocenza e quellimpossibilit e difficolt di vivere i sentimenti pi importanti dell'adolescenza quali lamore e lamicizia, nel pericoloso mondo della malavita organizzata.Tratto integralmente dalla omonima commedia di Eduardo De Filippo, un classico che viene riletto in chiave contemporanea ed attuale. La storia, per certi versi unica, di un uomo donore che riconosce la gente per bene e gente comune. Unopera che forse in grado di dare una speranza e di creare un mondo meno rotondo ma nu poco cchi quadrato.La famosa invasione degli orsi in Sicilia l'adattamento cinematografico, realizzato inanimazione tradizionale, dell'omonimo e celebreromanzo per ragazzi di Dino Buzzati, che lo scrittore pubblic nel 1945, a puntate sul Corriere dei piccoli. Lo stesso Buzzati poi pubblic, nello stesso anno, un volume unico con una versione pi ampia e rivista. Ottima trasposizione cinematografica del regista Lorenzo Mattotti, uno degli illustratori e fumettisti italiani pi noti e famosi al mondo. Una bellissima fiaba per grandi e piccini.Per raccontare una storia appassionante come quella del primo gola profonda della Mafia Tommaso Buscetta era normale che si scomodasse uno degli autori di punta del nostro cinema, Marco Bellocchio. Unopera puntuale e appassionante, un film sulluomo che con le sue dichiarazioni mise in ginocchio Cosa Nostra con coraggio e senza voltarsi indietro, anche a rischio della vita. Nei suoi panni limpeccabile Pierfrancesco Favino.Epico, spettacolare, un film dal respiro internazionale. La nascita di Roma, la leggenda di Romolo e Remo tra Revenant di Alejandro Gonzlez Irritu e Valhalla Rising di Nicholas Winding Refn. Un enorme sforzo produttivo tra intrattenimento e riflessioni profonde sul bene e il male, sulla natura e il soprannaturale.La straziante bellezza dellultimo film di Claudio Giovannesi arriva dritta al cuore. Il racconto dellinnocenza perduta di un gruppo di adolescenti napoletani condannati a un destino di violenza e morte. Intenso e magnetico l'esordio del giovane protagonista Francesco Di Napoli. Tratto dallomonimo romanzo di Roberto Saviano.La parabola di una giovane promessa del calcio come pi volte ci ha raccontato la realt, lopera prima di Leonardo DAgostini molto pi che unepica su un calciatore tutto genio e sregolatezza. Il Campione un romanzo di formazione che non si rivolge esclusivamente agli amanti del calcio ma che racconta una storia universale di caduta e rinascita che pu abbracciare e appassionare un pubblico molto ampio. Con Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano.Sergio Rubini torna in Puglia tra le strade di una Taranto semideserta in unatmosfera da film western. Sullo sfondo lIlva fumante che colora di un inquietante grigio il cielo vermiglio della citt al tramonto. Non ci sono i cowboy e gli indiani, n gli sceriffi e i fuorilegge in senso stretto ma i personaggi che si muovono in questa storia fatta di miseria ma anche di amicizia li richiamano in una chiara metafora della condizione di caos del presente. Sergio Rubini e Rocco Papaleo duettano perfettamente insieme.L'epopea di Tommaso Buscetta, raccontata attraverso la maestria della macchina da presa di Marco Bellocchio e la vera e propria trasformazione nel personaggio da parte di un Pierfrancesco Favino in stato di grazia. Capolavoro contemporaneo.La vita, vera, di due sedicenni della periferia napoletana, raccontata in modalit "selfie". Un documentario sperimentalmente e sociologicamente importante e coinvolgente.L'incontro/scontro tra una madre vogliosa di scomparire per sempre, e un figlio troppo legato per lasciandarla andare. Benedetta Barzini torna "modella" per Beniamino Barrese in un film che emoziona e sorprende.Per far piangere dalle risate parlando di Falcone e Borsellino, bisogna possedere un talento ed una capacit di scrittura fuori dal convenzionale. Franco Maresco spiazza continuamente lo spettatore in un cinico passaggio da soggetti spaventosamente reali a personaggi grotteschi fino al midollo. Geniale.Un'opera di rara eleganza e dal respiro europeo che guarda a maestri come Visconti e i Taviani e dimostra, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che Marcello uno dei pi talentuosi e coraggiosi sognatori del nostro cinema.Il migliore documentario dell'anno. Non solo la storia di due ragazzi che si raccontano, ma uno spaccato sociologico generazionale e di una citt controversa come quella di Napoli.Non mai facile confrontarsi con il capolavoro letterario di Collodi. Matteo Garrone cerca di essere il pi fedele possibile alla favola originale e ci riesce. Belle le atmosfere "oniriche", i costumi e le ambientazioni. Bravi il Gatto e la Volpe, interpretati da Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo. Un'esperimento riuscito.Un pezzo di storia "oscuro" della nostra Italia, raccontato con raffinatezza da Marco Bellocchio. Bravissimo Pierfrancesco Favino nella parte di Tommaso Buscetta. Assolutamente da non perdere.Ottimo esordio alla regia per Leonardo DAgostini in un film che sorprende per freschezza ed originalit. Ottimo Andrea Carpenzano nel ruolo del protagonista.Il film Claudio Giovannesi, tratto dal romanzo di Roberto Saviano, un opera straziante ed emozionante. Il racconto di una giovinezza "buttata via" tra i quartieri di Napoli.