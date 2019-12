RITRATTI D'ARTISTI - Dal 26 dicembre al 4 gennaio 2020 al MIC di Milano

"Peggy Guggenheim: art addict" di Lisa Immordino Vreeland



21/12/2019, 15:12

Dal 26 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020 si terr presso il MIC Museo Interattivo del Cinema una rassegna che esplora la vita e la carriera di grandi artisti a cavallo tra Ottocento e Novecento che hanno lasciato un segno indelebile nellarte moderna e contemporanea e opere di inestimabile valore oggi patrimonio culturale dellumanit.Attraverso preziosi documentari e meravigliosi biopic, Fondazione Cineteca Italiana omaggia la bellezza dellarte e la vita di grandi artisti: dagli impressionisti Vincent Van Gogh a Paul Czanne passando per lespressionismo di Klimt e per le costruzioni impossibili di Escher, fino alla scultura di Auguste Rodin e Camille Claudel, senza dimenticare la grande mecenate Peggy Guggenheim.La rassegna si apre gioved 26 dicembre alle ore 17 con il documentario Escher Viaggio nellinfinito, un viaggio allinterno della vita e delle opere dellincisore e grafico Maurits Cornelius Escher in relazione a una delle tematiche centrali della sua visione: linfinito.Alle ore 19 verr invece proposto Ruben Brandt, Collector, brillante film danimazione che immerge lo spettatore in un mondo di arte, psicanalisi e cinema. la storia di uno psicoterapista, Ruben Brandt, che soffre di tremendi e spaventosi incubi. Lunica soluzione per guarire sembra quella di rubare 25 tra i dipinti pi famosi al mondo. Presentato nella sezione Piazza Grande al Locarno Film Festival nel 2018, considerato uno dei migliori film di animazione realizzato in Europa negli ultimi dieci anni.Venerd 27 dicembre verranno proiettati due biopic su due delle personalit pi interessanti del panorama artistico: alle ore 15 si esplorer la vita del celebre pittore austriaco Gustav Klimt interpretato da John Malkovich in Klimt, mentre alle ore 17.30 andranno in scena lopera e la vita del connazionale Egon Schiele, pittore che ha rivoluzionato lespressionismo europeo in Egon Schiele.Sabato 28 dicembre alle ore 15 proporremo, a quarant'anni dalla sua scomparsa, Peggy Guggenheim: Art Addict, documentario sulla vita selvaggia e iconoclasta dellereditiera delle fortune della famiglia Guggenheim, una delle personalit che pi hanno potuto influenzare il mondo dellarte del Novecento. A seguire, alle ore 17, un interessante ritratto dello scultore Auguste Rodin in Rodin.Luned 30 dicembre alle ore 17 sar la volta del film Camille Claudel, sulla storia della scultrice amante e musa di Auguste Rodin.Per chiudere in bellezza lanno, marted 31 dicembre alle ore 17 verr proiettato Van Gogh Sulla soglia delleternit, film presentato alla 75 Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia nel 2018, con Willem Dafoe protagonista vincitore della Coppa Volpi alla miglior interpretazione maschile e dellOscar come miglior attore protagonista: un intenso ritratto umano nella tormentata vita interiore di uno dei pi brillanti artisti del Novecento.Gioved 2 gennaio alle ore 15 verr proposto il biopic Czanne et moi in cui a emergere lintensa amicizia tra il pittore Paul Czanne e lo scrittore mile Zola.Venerd 3 gennaio alle ore 17 sar la volta del film Renoir sugli ultimi e intensi anni di vita del pittore francese.Chiude la rassegna sabato 4 gennaio alle ore 15 Final Portrait Larte di essere amici, film sullamicizia tra lo scrittore americano James Lord e il pittore Alberto Giacometti.