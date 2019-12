CORTINAMETRAGGIO 15 - Prima edizione delle Cortiadi - Winter Sport Short

20/12/2019, 14:53

Cortinametraggio, il Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, che si terr a Cortina dal 23 al 29 marzo 2020, diventer questanno un set cinematografico in collaborazione con la Veneto Film Commission dando vita alla prima edizione delle Cortiadi Winter Sport Short. Una vera e propria gara sportiva fra cortisti che hanno partecipato alle ultime edizioni del festival. Cortina DAmpezzo, le sue valli e le numerose suggestive location che caratterizzano la cittadina dolomitica saranno protagoniste di questa XV edizione del festival e per chi sar a Cortina sar facile imbattersi in uno dei tre set delle Cortiadi Winter Sport Short.Le Cortiadi nascono da unidea di Maddalena Mayneri e Vincenzo Scuccimarra, in collaborazione e con il patrocinio della FICTS Federation Internationale Cinema Television Sportifs, riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico, che promuove i valori dello sport attraverso le immagini nelle 116 Nazioni affiliate. Tre i progetti finalisti annunciati che avranno una settimana di tempo per realizzare il proprio corto. Il vincitore sar annunciato durante la serata di premiazione del 28 marzo.Come dichiara Maddalena Mayneri: Cortinametraggio continua ad affermarsi come un unicum nel panorama festivaliero italiano e come una realt sempre pi attenta allo scouting dei nuovi talenti del cinema. Grazie al progetto delle Cortiadi, che accompagner nel corso dei prossimi sei anni fino al 2026 la stagione dei grandi eventi di Cortina dAmpezzo, la cultura cammina fianco a fianco con lo sport.I tre progetti selezionati virano sui toni della commedia. In La Bomba di Lorenzo Marinelli, che ha partecipato a Cortinametraggio 2018, al protagonista Fabrizio Mazzeo, noto attore di fiction, viene offerta la possibilit di interpretare Alberto Tomba nel biopic sulla sua vita. Peccato non sappia sciare per superare lultimo provino: riuscir un istruttore di Cortina dAmpezzo a trasformarlo velocemente in un campione?In Stone Heart di Federica DIgnoti, in concorso al Festival nel 2019, Maria con grande abnegazione fa la cameriera all'Hotel de La Poste dove tutto deve brillare. Nasconde un passato da campionessa di curling, che in parte rimpiange e che la rende ligia al dovere. Un atleta pu nascondersi veramente in chiunque, a qualunque et?Lidea di Tre Secondi di Matteo Nicoletta, gi vincitore a Cortinametraggio nel 2018, parte dallassunto Spesso non come sembra e si incentra sulla figura del campione di sci Kristian Ghedina in un divertente scambio di ruoli e persone con inaspettati colpi di scena.Per Vincenzo Scuccimarra le Cortiadi sono una sfida, per il festival che le ha lanciate e per i tre registi partecipanti e le loro rispettive troupe. Una competizione agonistica ma anche una sfida creativa tra filmmaker. I tre registi concorrenti sono stati scelti perch i loro soggetti sono innanzitutto delle belle storie ma anche perch usano perfettamente lambiente Cortinese, le peculiarit della citt e il suo rapporto con lo sport.Durante Cortinametraggio, ai tre set delle Cortiadi Winter Sport Short se ne aggiunger un quarto capitanato dal duo comico-satirico degli Estremi Rimedi, al secolo Francesco Francio Mazza e Daniele Balestrino diventati famosi tramite YouTube producendo web series e cortometraggi subito virali. Anche loro realizzeranno un corto, fuori concorso, che coinvolger alcuni degli ospiti di Cortinametraggio 2020. Tante le sorprese che aspettano il pubblico del Festival grazie allincursione dei due YouTuber.