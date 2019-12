MILANO PITCH - Aperto il bando della seconda edizione

13/12/2019, 14:01

Dopo il grande successo della scorsa edizione, torna Milano Pitch, lopportunit concreta e trasparente per giovani scrittori, autori e sceneggiatori di presentare i propri progetti ai protagonisti dellaudiovisivo e delleditoria in Italia. Fino al 22 dicembre sono aperte le iscrizioni al concorso gratuito che selezioner dai 18 ai 22 soggetti di opere inedite e non prodotte di libri - narrativa per ragazzi dagli 8 anni in su o per adulti - serie tv e cinema, che parteciperanno il 12 febbraio 2020 a Milano Pitch e che verranno messe in contatto diretto con case editrici, broadcaster, case di produzione e registi. Pu iscriversi al bando chiunque, purch abbia meno di 45 anni e si sia diplomato o laureato presso Scuole di Cinema o Universit della Lombardia o sia residente nella Regione. Possono iscriversi anche gruppi di autori.Grande novit nelledizione 2020, lampliamento delle categorie delle opere da presentare: la sezione libri, che lo scorso anno era limitata alle aree Middle Grade e Young Adult, viene estesa allintera area della narrativa italiana e alla Graphic Novel.Promosso dallAlta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (ALMED) dellUniversit Cattolica del Sacro Cuore, dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Fondazione Milano Scuole Civiche e da Noesis service editoriale, con il sostegno di Colorado Film e 3zero2 Tv, Milano Pitch, che si ispira alla pratica del pitch day sempre pi diffusa in ambito internazionale, un evento che fa parte del progetto StoryLab, iniziato a marzo 2018, che vuole contribuire a formare un vero e proprio Distretto dellAudiovisivo a Milano grazie a bandi, finanziamenti, job training e incontri a supporto dellindustria del settore e degli autori del territorio lombardo.Anele, Atlantyca, Casanova, Cattleya, Colorado Film, DeA Kids, Disney Channel, Effe TV, Endemol, Indiana, Lux Vide, Mediaset, Palomar, Rai Fiction, Stand By Me, Sky Italia, Wildside, 3zero2, per TV e cinema; Il Battello a Vapore, DeAgostini, Fabbri Editori, Feltrinelli e Gribaudo, Rizzoli, Grandi e Associati, Giunti, Mondadori Ragazzi, Salani, The Italian Literary Agency per leditoria, sono alcune delle aziende che hanno partecipato alla passata edizione di Milano Pitch. Un numero significativo di progetti presentati ha avuto opzioni e contratti (nel caso di cinema e TV) o sono gi diventati libri in uscita in questi mesi.Durante il pitch day, evento a porte chiuse che si svolger a Milano il 12 febbraio 2020 presso il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, case editrici, broadcaster, case di produzione, agenti letterari e registi assisteranno alle presentazioni (o pitch) dei progetti vincitori da parte degli autori stessi. Al termine, ogni delegato delle aziende partecipanti ricever un Book of Projects, il libro contenente brevi schede di tutte le opere presentate, i profili e i contatti degli autori.I progetti vincitori verranno comunicati entro e non oltre il 24 gennaio 2020, pubblicando sul sito www.milanopitch.it i nomi dei candidati selezionati da differenti giurie per ogni sezione. Per la categoria Serie Tv i giurati sono Piero Bodrato, sceneggiatore di serie tv e docente, Elettra Canovi, development executive Indiana, Piero Crispino, produttore 3zero2, Carlo Miccich, direttore Osservatorio Letterario Contenuti Rti-Mediaset, Erica Negri, produttore delegato Produzioni Originali Sky, Eleonora Recalcati, docente Master International Screenwriting and Production Universit Cattolica e sceneggiatrice, e Laura Zagordi, docente Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti; per la categoria Cinema Gaia Antifora, delegato di produzione Colorado Film, Paolo Braga, docente Master International Screenwriting and Production Universit Cattolica, Minnie Ferrara, direttrice Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, Ottavia Fragnito, development producer MareMosso, Armando Fumagalli, Direttore Master in International Screenwriting and Production Universit Cattolica, Nadia Grippiolo, producer 3Zero2, e Cristiana Mainardi, produttrice Lumiere & Co. Per la categoria Libri, la giuria composta da editor di importanti case editrici milanesi e l'elenco completo verr pubblicato nei prossimi giorni sul sito e sui canali social di Milano Pitch.possibile candidarsi solo ed esclusivamente via e-mail entro le ore 23.59 del 22 dicembre 2019 allindirizzo [email protected] specificando nelloggetto candidatura 2020 e nel corpo mail la categoria in cui si desidera concorrere tra Libri (Ragazzi dagli 8 anni in su o Adulti o Graphic Novel), Cinema o Serie TV. possibile iscriversi per pi categorie, ma con una solo opera per categoria. Oltre al pdf dellopera, necessario compilare e inviare la scheda di partecipazione, disponibile sul sito https://milanopitch.it/