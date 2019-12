ROMA LAZIO FILM COMMISSION - Aperto il promo bando POR FESR - Lazio Cinema International 2020

12/12/2019, 13:09

Al via il bando POR FESR per il sostegno alla produzione di opere audiovisive internazionali. La dotazione dellAvviso di 5 milioni di euro, la met (2,5 milioni) riservata alle Opere Audiovisive di Interesse Regionale.OBIETTIVIrafforzare e migliorare lacompetitivit delle imprese di produzione cinematografica e il relativo indotto, anche mediante una pi intensa collaborazione con i produttori esteri;dare unamaggiore visibilit internazionale delle destinazioni turistiche del Lazio, in particolare dei luoghi di pregio artistico e culturale oggi pi marginali rispetto auna domanda concentrata prevalentemente su Roma, e quindi rafforzare e migliorare la competitivit del settore turistico.DESTINATARIImprese:PMI e Coproduttori Indipendenti ovvero Produttori Indipendenti come definiti dalla Legge Cinema, operando, tra laltro, prevalentemente nel settore di Attivit di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codice ATECO 2007 59.11), etitolari di diritti di sfruttamento dellOpera, almeno per lItalia. Per gli ulteriori rerquisiti consultare l'Avviso pubblicoOPERE AGEVOLABILILintervento sostIenela realizzazione di Opere Audiovisive internazionali, intendendo per tali:Opere Cinematografiche Realizzate in Coproduzione Internazionaleai sensi dellart. 3 del DPCM. 11 luglio 2017 e che quindi abbiano la Quota Italiana e la Quota Estera di Compartecipazione compatibile con quanto stabilito dallAccordo di Coproduzione tra lItalia e lo Stato estero in questione;Opere Cinematografiche Realizzate in Regime di Coproduzione InternazionaleoOpere Audiovisive di Produzione Internazionaleai sensi dellart. 4 del DPCM11 luglio 2017 e che quindi abbiano la Quota Italiana e la Quota Estera di Compartecipazione;Opere Audiovisive diverse da quelle Cinematografichea cui ̀riconosciuta la nazionalit italiana ai sensi dell'articolo 2 del DPCM del 11 luglio 2017 e che quindi abbiano sia la Quota Italiana e la Quota Estera di Compartecipazione pari almeno al 20%.PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZELe richieste possono essere presentateesclusivamente previa compilazione dellapposito Formulariopresente nella piattaformaGeCoWEBe caricando sul sistema la documentazione prevista.Dopo la finalizzazione del Formularioil Richiedente deve scaricare il file generato dal sistemaGeCoWEBcontenente la Domanda con le Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e il Formulario.Ilfile generatodal sistema GeCoWEB deve esseresottoscritto con Firma Digitaleda parte del Legale Rappresentante del Richiedente einviato via PECallindirizzo [email protected] ,a partire dalle ore12del 15 gennaio 2020e, salvo chiusura anticipata dello sportello, fino alle ore18del 13 febbraio 2020, insieme con le altre eventuali Dichiarazioni, anchesse sottoscritte con Firma Digitale.