ARTE AL CINEMA - STAGIONE 2020 - In programma 7 nuovi titoli

Sette nuovi titoli per il cartellone della Grande Arte al Cinema di Nexo Digital, che nel 2020 proporr una nuova stagione capace di spaziare dai grandi artisti rinascimentali, come Botticelli, Leonardo e Raffaello, sino ai ritratti di Lucian Freud, passando attraverso la pittura impressionista, larte di Modigliani e un approfondimento sulliconografia della Pasqua nella storia dellarte.A inaugurare la nuova stagione il 13, 14, 15 gennaio sar "". I dipinti e i disegni del genio del Rinascimento saranno al centro del docu-film che presenta sul grande schermo i dipinti del Maestro in qualit Ultra HD. Le opere includeranno, tra le altre, La Gioconda, L'Ultima cena, La Dama con l'ermellino, Ginevra de 'Benci, La Madonna Litta, La Vergine delle Rocce. Lobiettivo quello di ripercorrere, attraverso il prisma della sua pittura, anche la vita di Leonardo (1452-1519): linventiva, le capacit scultoree, la lungimiranza nellambito dellingegneria militare e la capacit di districarsi nelle vicende politiche del tempo.Seguir il 10, 11 e 12 febbraio lappuntamento con "", prodotto da Ballandi Arts e Nexo Digital e diretto da Daniele Pini, per raccontare la rivoluzione artistica del movimento impressionista attraverso cinquanta tesori nascosti, fino ad oggi preclusi al grande pubblico, esposti a Roma a Palazzo Bonaparte in occasione della mostra omonima. Come guardavano il mondo gli impressionisti? Come furono accolte le loro opere? Come sono passate dallessere rifiutate da critica e pubblico a diventare in pochi anni tra le pi amate nel mondo? Le due curatrici della mostra, Claire Durand-Ruel e Marianne Mathieu, accompagneranno il pubblico in un percorso articolato, dove immagini di ampio respiro troveranno il loro contrappunto ideale nelle analisi compiute da esperti, storici, artisti e altre figure legate al mondo della pittura moderna e della cultura visuale. I quadri della mostra, opere di Manet, Caillebotte, Renoir, Monet, Berthe Morisot, Czanne, Signac, Sisley, saranno cos sia il punto di partenza che quello di arrivo nellapprofondimento dei percorsi dei singoli autori e delle peculiarit del movimento impressionista.Il 30 e 31 marzo e l1 aprile arriver invece al cinema "", prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital, diretto da Valeria Parisi e scritto con Arianna Marelli in occasione del centenario dalla scomparsa di Amedeo Modigliani (1884-1920). Un artista davanguardia diventato un classico contemporaneo, una vita e un talento oltre la leggenda. Dalla Livorno delle origini, patria dei Macchiaioli, alla Parigi di Picasso e di Brancusi, centro della modernit: la conquista di un segno unico, tra primitivismo e Rinascimento italiano. Nel racconto di una biografia breve e intensa anche la storia di amori non consumati, tumultuosi, drammatici. Con donne dalle personalit estremamente contemporanee: la poetessa Anna Achmatova, la giornalista Beatrice Hastings, la pittrice Jeanne Hbuterne. Modigliani, la vita e larte consumate fino allultimo respiro." sar nelle sale il 14 e 15 aprile per offrire un approfondimento sulliconografia della Pasqua nella storia della pittura. I temi della morte e risurrezione di Cristo hanno dominato la cultura occidentale negli ultimi 2000 anni, rivelandosi uno degli eventi di maggior impatto di tutti i tempi, come raccontato dai Vangeli e come rappresentato dai pi grandi artisti della storia occidentale. Questo docu-film esplora le rappresentazioni della Pasqua dai tempi dei primi cristiani sino ai giorni nostri. Girato tra Gerusalemme, gli Stati Uniti e lEuropa, La Pasqua nellarte esplora i diversi modi in cui gli artisti hanno rappresentato la morte e la rinascita attraverso i secoli: chi in maniera trionfante, chi in modo pi intimo e primitivo.Il 27, 28, 29 aprile sar il turno di "", prodotto da Sky con Ballandi e Nexo Digital e diretto da Marco Pianigiani. Bellezza, creativit, genio: la Firenze rinascimentale di Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, un concentrato di arte e cultura. Ma non solo questo. Tra le innumerevoli botteghe e i palazzi del governo, tanta bellezza convive con il lato oscuro della citt, fatto di lotte per il potere e intrighi di efferata violenza. Un artista, pi di tutti, ha saputo proiettare nelle sue opere, le luci e le ombre di unepoca destinata a rimanere indimenticata: Sandro Botticelli (1445-1510). Riviviamo la Firenze delle botteghe attraverso la vita di Botticelli, le collaborazioni, le sfide e i successi. Dallesordio sotto lala dei Medici, Botticelli si impone come linventore di una Bellezza ideale, che trova la sua massima espressione in opere come Primavera e Nascita di Venere. La morte di Lorenzo Il Magnifico, le prediche apocalittiche di Girolamo Savonarola e i fal delle vanit, segnano la parabola discendente del maestro fiorentino, destinato a un oblio di oltre tre secoli. La riscoperta di Botticelli ad opera dei Pre-Raffaelliti d inizio unautentica Botticelli-mania, che dal XIX secolo si protrae fino a oggi. Da Salvador Dal a Andy Warhol, da David LaChapelle a Jeff Koons e Lady Gaga, nessuno sembra immune al fascino eterno di Botticelli e delle sue opere, continuamente re-immaginate dagli artisti di ogni sorta, fino a entrare nellimmaginario collettivo. Raffinato disegnatore, ritrattista rivoluzionario, straordinario interprete del suo tempo: questo Sandro Botticelli, l'inventore della Bellezza.Un mese dopo, il 25, 26 e 27 maggio proseguiremo il viaggio nel Rinascimento con "", diretto da Massimo Ferrari e prodotto da Sky in occasione dei 500 anni dalla morte dellartista, si propone di raccontare lurbinate a partire dagli straordinari ritratti femminili realizzati dallartista. La Madre, lAmica, lAmante Segreta e la Committente. Da Magia Ciarla, che mor quando il pittore aveva solo 8 anni, alle estimatrici che lo hanno aiutato nel suo successo, fino a colei che secondo la leggenda lo porter alla morte. Figure realmente esistite ma anche frutto della sua fantasia, tutte queste donne raccontano un momento preciso della breve vita del pittore. Capace di ritrarre un ideale di bellezza celestiale, Raffaello (1483-1520) stato in grado di concentrare il suo sguardo pi che sulla fisicit sulla loro psicologia, innalzandone in maniera dirompente il carattere. Grazie a interventi di esperti di fama internazionale, il docu-film ci porter alla scoperta delle citt e dei luoghi pi significativi di uno dei pi sublimi pittori del Rinascimento.La stagione si chiuder il 22, 23 e 24 giugno con Lucian Freud. Autoritratto, il docufilm che rivela la vita e il lavoro di un maestro moderno attraverso leccezionale mostra con oltre 50 dipinti, stampe e disegni dei suoi autoritratti presentata alla Royal Academy of Arts di Londra in collaborazione con il Museum of Fine Arts di Boston. Nipote di Sigmund Freud e protagonista della radicale scena artistica del dopoguerra londinese, Lucian Freud (1922-2011) ha realizzato autoritratti sin dal 1939, intrecciando costantemente la sua controversa vita privata alla sua pittura. Il suo sguardo intenso e risoluto ha prodotto un corpo di potenti opere figurative che lo mettono in prima linea nella grande pittura britannica. Il film percorre questa mostra storica in cui Freud rivolge con fermezza il suo sguardo critico su se stesso.La Grande Arte al Cinema un progetto originale ed esclusivo di Nexo Digital.Nel 2020 la Grande Arte al Cinema distribuita in esclusiva per lItalia da Nexo Digital con i media partner Radio Capital, Sky Arte e MYmovies.it e in collaborazione con Abbonamento Musei.