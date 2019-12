HAMMAMET - In sala dal 9 gennaio 2020

03/12/2019, 11:44

Sar in sala distribuito da 01, interpretato da Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca Filippi, Renato Carpentieri, Claudia Gerini, Silvia Cohen, Omero Antonutti, Giuseppe Cederna e Roberto De Francesco.Hammamet riflette su uno spaccato scottante della nostra Storia recente.Sono passati ventanni dalla morte di uno dei leader pi discussi del Novecento italiano, e il suo nome, che una volta riempiva le cronache, chiuso oggi in un silenzio assordante. Fa paura, scava dentro memorie oscure, viene rimosso senza appello. Basato su testimonianze reali, il film non vuole essere una cronaca fedele n un pamphlet militante. Limmaginazione pu tradire i fatti realmente accaduti ma non la verit. La narrazione ha landamento di un thriller, si sviluppa su tre caratteri principali: il re caduto, la figlia che lotta per lui, e un terzo personaggio, un ragazzo misterioso, che si introduce nel loro mondo e cerca di scardinarlo dallinterno.