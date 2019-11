EUROPA - Haider Rashid premiato al Cairo Film Connection e Milano Film Network

27/11/2019, 20:56

", il nuovo lungometraggio di Haider Rashid attualmente in post-produzione, ha vinto il primo premio al Cairo Film Connection, il mercato di coproduzione del. Il premio OSN offerto da OSN Network, un accordo di licenza del valore di $ 50.000, stato consegnato da una giuria di veterani del settore, tra cui Ida Martins e George David, Media Luna, ex capo della Jordan Film Commission.stata una settimana di successi per "Europa", dopo aver vinto il Premio Proxima alla Milano Film Network pochi giorni prima, dove il presidente della giuria era Paolo Moretti, a capo della Quinzaine des realisateurs di Cannes." un thriller dautore con profonde sfumature politiche e sociali che raccontano la storia di Kamal, un giovane iracheno che cerca di entrare in Europa attraverso il confine dell'Europa orientale. Catturato dalla polizia di frontiera bulgara, riesce a scappare ma viene ferito e inseguito incessantemente da un gruppo di vigilantes bulgari che si definiscono cacciatori di migranti.Come spiega il regista".una coproduzione Italia-Iraq-Usa diretta e prodotta da Radical Plans di Haider Rashid, scritta da Haider Rashid e Sonia Giannetto, produttori esecutivi del film sono Stefano Mutolo dell'italiana Berta Film e Abdullah Boushahri di Beyond Dreams (USA ) mentre Fair Play in Italia un produttore associato. Il film ha ricevuto finanziamenti dal fondo nazionale italiano MIBACT, dalla Sensi Contemporanei / Toscana Film Commission e dal Baghdad Film Fund.