TFF37 - "I Giorni e le Opere": un uomo a la campagna

25/11/2019, 17:45

Simone Pinchiorri



In una grande fattoria, di un luogo posto tre Puglia e la Basilicata, vive un uomo, un contadino, che dedica le sue giornate alla cura degli animali e dei campi. Confinato in un piccolo spazio vitale, l'uomo concentra tutta la sua vita fatta di lavoro e sudore, ma anche di solitudini e di tempi morti. Questo il racconto di "", documentario di osservazione di Francesco Dongiovanni.Il film un opera di pause e silenzi, un affresco di una solitudine consapevole, dove quel poco di legame con il mondo esterno scandito da una televisione accesa e dalle immagini di un passato di sportivo del protagonista, dove quelle coppe conquistate sul ring della kickboxing, sembrano lontane anni luce da un presente alquanto diverso.Francesco Dongiovanni si limita ad osservare, entrando in contatto con una "non esistenza" che racchiude in se un lungo percorso di vita e di sofferenze.