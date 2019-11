ROME INDEPENDENT FILM FESTIVAL 28 - I vincitori

23/11/2019, 12:02

Annunciati i vincitori della XVIII edizione del RIFF - Rome Independent Film Festival al Nuovo Cinema Aquila diretto da Fabrizio Ferrari.La giuria che ha avuto limportante compito di decretare i vincitori questanno composta dalla giornalista e critica cinematografica ucraina Nadia Zavarova, il consulente tedesco per numerosi festival internazionali Bernd Brehmer, la giornalista e scrittrice rumena Tatiana Covor e il musicista e giornalista americano-argentino Diego Petrecolla, insieme agli italiani: il compositore Stefano Ratchev, lo sceneggiatore e regista Salvatore Basile, lattore e regista Vincenzo Alfieri.I giurati hanno premiato i vincitori alla presenza di Luca Bergamo, Vicesindaco di Roma e Alessandro Haber, da sempre attento al cinema indipendente, e presente al RIFF questanno con il documentario Mt Sicuri lultimo Diogene.RIFF Award Miglior Film 2019 per la sezione Lungometraggi internazionali 37 Seconds della regista giapponese Hikari gi vincitore della sezione Panorama alla Berlinale 2019, con la seguente motivazione: Giappone. In un mondo che appare ed a centinaia di chilometri di distanza dallo stile di vita europeo, il film ci propone, in maniera estremamente delicata e commovente, degli argomenti intramontabili: una ragazza portatrice di handicap, che cerca di farsi strada nella vita e di posizionarsi allinterno di una societ competitiva.Come lo scorso anno, il Premio al Miglior Documentario, Italiano e Internazionale, un premio dato dal pubblico in sala. Per gli internazionali vince il RIFF Award al miglior documentario internazionale Dave Grusin: Not Enough Time di Barbara Bentree sul compositore Premio Oscar di Tootsie, Il laureato e Milagro tra gli altri. Per i Documentari italiani vince Pastrone! di Lorenzo De Nicola sul regista di Cabiria.Sezione cortometraggi internazionali, viene assegnato ex aequo a Caesar di Mohamed Megdoul (Francia) con la motivazione: Il conflitto del racconto classico perfettamente traslato alla modernit. Dalla tragedia shakespeariana alla banlieu francese. La natura umana si apre con intensit e profondit nel film, dove forma e contenuto sono in armonia - e a Ethel di Jonny Wright per la chiarezza del racconto che nasce dalla bellezza della semplicit. Segue il canone del genere senza cadere nella banalit. Girato, recitato e scritto con talento e passione.Una menzione speciale per la sezione Corti Internazionali va a The Lost One di Matilde Hirsch (Francia) per lidea brillante di rivivere un filmato darchivio con un ritmo contemporaneo. Il passato rinato nel presente per ispirare il futuro.Per la giuria del Festival vince il Premio al Miglior Corto Italiano Oltre Il Fiume di Luca Zambolin giudicato un lavoro sorprendente, che combina un approccio realistico e artistico. Cinematograficamente perfetto dallinizio alla fine, il corto da spazio a molteplici interpretazioni e offre un nuovo punto di vista rispetto alle rappresentazioni tradizionali della Seconda Guerra Mondiale.Il Premio al Miglior Corto Italiano di Rai Cinema Channel del valore di 3.000 euro e che consiste in un contratto di acquisto dei diritti web e free tv del corto, da parte di Rai Cinema, che godr della visibilit su www.raicinemachannel.it, sui suoi siti partner e, a discrezione dei responsabili delle reti, sui canali RAI, va a Vittoria per tutti di Elia Bei Perch racconta con uno stile asciutto e incisivo una vicenda drammatica e accende i riflettori sul tema attualissimo del revenge porn e pi in generale della violenza contro le donne, una violenza che, nell'epoca dei social network, va sempre pi combattuta in tutte le sue forme.Per la sezione Corti di animazione vince Daughter di Daria Kashcheeva (Repubblica Ceca), gi vincitore dell'U.S. Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Student Oscar, con la seguente motivazione Un lavoro fantastico: scritto, diretto, montato, ideato in maniera egregia. Un racconto che commuove in una forma che ispira..Una menzione speciale va a Butterflies in Berlin, Diary of A Soul Split In Two di Monica Manganelli sul primo transessuale operato della storia durante lascesa del Nazional-socialismo.Per la sezione dei Cortometraggi realizzati dagli studenti vince Jupiter di Benjamin Pfohl (Germania) per la capacit del regista di parlare di cose serie e profonde in un modo semplice. Per il ritmo del racconto cinematografico che tiene il pubblico in suspence dallinizio allultimo secondo e coinvolge nelle illusioni, delusioni e le speranze dei protagonisti.Una menzione speciale va allitaliano Racconto Notturno di Gianluca Granocchia storia di una bizzarra relazione con Riccardo De Filippis e Martina Querini.Annunciati anche i premi tecnici del Festival. Il Premio Mini Moves Cinema alla miglior sceneggiatura che consiste in un contributo di 500 euro in denaro o in beni e servizi per lo sviluppo o la realizzazione del progetto vincitore va a Amori Bugie e Tarocchi di Roberto Ciotti.Per il Concorso Sceneggiature di Cortometraggio vince Mondo si occuper di voi di Matteo Mantero.Per il Concorso Soggetti il vincitore Lallenatore cinese di Leonardo Cinieri Lombroso.