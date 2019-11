GLASSBOY - Set a Montevettolini per Samuele Rossi

La Villa Medicea di Montevettolini



20/11/2019, 16:04

Montevettolini (PT) si trasforma in set cinematografico per il nuovo film del regista e sceneggiatore Samuele Rossi,, liberamente ispirato al romanzodi Fabrizio Silei, successo editoriale e vincitore del Premio Andersen 2012.Il produttore Emanuele Nespeca di Solaria Film e il regista, entrambi toscani, hanno scelto come set la Villa Medicea del borgo medievale. Il film sostenuto da Toscana Film Commission nellambito del programma Sensi Contemporanei Toscana per il CinemaRossi, dopo lesordio cone i significativi riscontri ottenuti con i documentari, torna alla fiction con una storia che rielabora in senso contemporaneo l'immaginario dei grandi cult cinematografici per ragazzi.Nel cast Loretta Goggi, Giorgia Wurth, Massimo Di Lorenzo, David Paryla, Pascal Ulli e Giorgio Colangeli, e il giovane Andrea Arru, nei panni del protagonista Pino. Accanto a lui, molti dei ragazzini protagonisti sono alla prima prova attoriale e rappresentano quindi una scommessa, ma - Rossi ne convinto - saranno una sorprendente rivelazione per la loro immediatezza ed empatia con la storia. Si tratta di Rosa Barbolini (Mavi), Stefano Trapuzzano (Ciccio), Gabriel Mannozzi De Cristofaro (Domenico), Mia Pomelari (Mei Ming), Luca Cagnetta (Gianni), Stefano Di Via e Emanuele De Paolis (i compari)." la storia dellundicenne Pino che non pu uscire di casa, non pu stare in mezzo ai suoi coetanei perch la sua salute non glielo permette, correrebbe troppi rischi. Ma anche evidente che Pino circondato da adulti che non vogliono che prenda il volo, che hanno paura che soffra perch in realt hanno paura di soffrire per questo inevitabile distacco. E anche Pino si convinto che vivere sia rischioso, che sia preferibile chiudersi nella sua meravigliosa cameretta che simula la vita senza i rischi della vita. Ma il colorato luna park della sua camera non basta pi e Pino sfida la sua fragilità, le paure dei genitori e le ossessive convinzioni della dispotica nonna Helena, per salvare da una pericolosa trappola della gang avversaria gli SNERD, il gruppo di 4 stravaganti ragazzini uniti per la pelle che osserva fin da piccolo. Pino, animato da uno sfrenato desiderio di libertà e da un coraggio senza limiti, inizia cos la sua avventura nel mondo, intenzionato a dimostrare a tutti che anche lui può vivere una vita come gli altri ragazzi. GlassBoy ricorda che in fondo tutti i ragazzini si sentono un po Pino, cio fragili, forse non accettati. E lo stesso forse vale anche per i genitori, obbligati a vivere le stesse ansie, speranze e aspettative della famiglia di Pino.una coproduzione internazionale tra Solaria Film, Peacock Film e WildArt Film, in collaborazione con Rai Cinema, con il contributo di MiBAC Direzione Generale Cinema, Eurimages e Creative Europe, sostenuto dal programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema, Regione Lazio Lazio Cinema International, Por/Fesr 2014-2020 Regione Liguria, Regione Calabria - Calabria Film Commission, Dipartimento Federale dellInterno DFI, RSI Radiotelevisione Svizzera, Austrian Film Institute, con la partecipazione di ECHIVISIVI, DNART, PARTNER MEDIA INVESTMENT, LAGO FILM, FABIO CANEPA.