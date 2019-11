DANILO MONTE - Un racconto in posizione scomoda

Danilo Monte regista di "Nel Mondo"



18/11/2019, 18:55

Ho realizzato prima MEMORIE, in viaggio verso Auschwitz, nel tentativo di riprendere un dialogo che si era interrotto con mio fratello Roberto, poi VITA NOVA, per raccontare il primo tentativo di fecondazione assistita vissuto insieme a mia moglie Laura, e infine NEL MONDO che parla del primo anno di vita di nostro figlio Alessandro e della scomparsa prematura di mio fratello Tullio. In tutti e tre questi film avevo lesigenza di vivere attraverso il cinema e di fare cinema vivendo nella convinzione che lautenticit con cui si mostra un momento delicato della propria vita possa innescare un processo di trasformazione che arrivi fino allo spettatore. Ho utilizzato la telecamera come lente di ingrandimento e come scudo protettivo rispetto a ci che mi accadeva e questi percorsi umani sono diventati film che, partendo da storie personali, arrivano sul grande schermo con lambizione di diventare universali. Quella di fare un cinema intimo e personale un esigenza molto naturale che proviene dagli insegnamenti di Alberto Grifi, maestro del cinema sperimentale, con cui ho avuto la fortuna di lavorare. Alberto ha sempre sottolineato quanto il processo che porta alla realizzazione di un film, ci che si mette in moto mentre lo si fa, fosse qualcosa di potenzialmente rivoluzionario su cui mettere molta attenzione. In questo ultimo capitolo, mentre stavo per diventare padre, ho avuto la naturale esigenza di vivere questa esperienza allinterno di un percorso anche cinematografico per farla diventare qualcosa su cui ragionare insieme ad altre persone.La mia forma di comunicazione molto diretta perch credo fortemente nel potenziale di trasformazione sociale che il cinema possiede, sia mentre lo fai sia per chi lo guarda sullo schermo. Nel fare cinema mi metto in una posizione scomoda e voglio che gli spettatori condividano questa posizione, per rendere lesperienza di visione un'occasione di comprensione e di consapevolezza di se stessi. Se questa fiducia nella funzione pedagogica e terapeutica del cinema stata portata allestremo nei miei film precedenti, senza fare sconti n a me n agli spettatori, in NEL MONDO devo dire che ha trovato un maggiore equilibrio in una forma pi rarefatta e con qualche concessione nei confronti di emozioni riconcilianti. Questo credo sia successo perch col passare del tempo si trasformato anche il mio approccio nei confronti dellesperienza del filmare, mi sono reso conto recentemente che in tutti i miei lavori ho avuto la fortuna di vivere alcuni brevissimi momenti di verit che mi hanno colto e travolto mentre facevo le riprese, sono attimi in cui in pochi secondi riesci a cogliere lessenza di quello che stai filmando e ti senti straordinariamente vivo. Quasi sempre accaduto quando per fortuna o per caparbiet, a seconda del momento, sono riuscito a tralasciare le sovrastrutture mentali che spesso mi assillano per godere della meraviglia e dellunicit del momento che stavo vivendo, sono pochi secondi che arrivano inaspettati e in questo momento della mia esistenza vivo nellattesa di esserne travolto nuovamente.Sulla carta NEL MONDO potrebbe apparire come un film facile da realizzare, hai il protagonista a portata di mano e lo giri a casa tua, ma devo dire che facile non lo stato per niente. Ho girato una quarantina di ore in un anno e la difficolt maggiore che ho avuto stata quella di decidere quando iniziare a registrare e quando smettere. Le trasformazioni che si susseguono in un bimbo appena nato e in una famiglia che lo deve allevare sono tantissime e ho vissuto per un anno con lossessione di perdermi qualcosa. Inoltre, giorno dopo giorno e diventato sempre pi difficile se non impossibile fare le riprese, nel senso che la genitorialit talmente un'esperienza totalizzante da ridurre al minimo lo spazio fisico e mentale per qualsiasi altra attivit. Non pensavo che sarebbe stato tutto cosi intenso e che avrebbe messo alla prova me e la tenuta della mia relazione con Laura ma successo e ho dovuto il qualche modo affrontarlo. Questo ha sicuramente giovato al film perch le conflittualit che emergono danno spessore e verit al racconto, ma mentre avvenivano hanno rischiato davvero di compromettere un po tutto.Nei mesi in cui contemporaneamente imparavo a fare il padre e giravo il film si creato un cortocircuito sia mentale che fisico, avevo sottovalutato il fatto che mentre ero impegnato a cambiare un pannolino sarebbe stato molto difficile fare le riprese. Non solo, quello che pi mi ha mandato in confusione era il fatto che, giustamente, mio figlio non parlava e nei miei appostamenti da birdwatcher in cui attendevo che qualcosa accadesse, il suo silenzio mi consentiva di pensare al film, allinquadratura, a quello che ci sarebbe voluto e a quello che mancava. Un pensiero altamente deleterio per il tipo di cinema che faccio in quanto venivano compromesse la spontaneit e lautenticit di quello che stavo vivendo. Quando poi Alessandro ha iniziato a gattonare diventato quasi impossibile riprenderlo perch dovevo stare attento al fatto che non si facesse male e in quel momento ho pensato che il progetto non avesse senso di esistere, che era gi esageratamente difficile fare il genitore figuriamoci fare contemporaneamente anche un film. Nello stesso momento la presa di coscienza dellimpossibilit di fare un film sulla genitorialit definiva esattamente cosa volesse dire diventare padre, potrei descriverlo come un cambio di era geologica: prima sei figlio e vieni accudito o alla peggio hai la libert di pensare solo a te stesso, poi diventi padre e devi accudire e hai la responsabilit della vita di un altro essere vivente. Quando poi sopraggiunta la morte di mio fratello per due mesi non ho fatto pi niente con la seria intenzione di sospendere il progetto e di fermarmi per ragionare e metabolizzare quanto stava accadendo. Poi, pian piano, anche grazie alla gioia che mi dava vivere con mio figlio e mia moglie sono riuscito a portare a termine il film e ora che passato un po' di tempo dalle riprese trovo straordinario aver fissato per sempre quel periodo cosi pieno di contraddizioni e di difficolt. Vivere nello stesso anno una nascita e una morte stato molto difficile ma ha anche instillato in me una nuova consapevolezza rispetto al valore di essere vivi e di sentire.5) Il film totalmente autoprodotto?Il progetto stato sviluppato allinterno del workshop In progress 2017 di Milano Film Network, ha successivamente ricevuto il sostegno allo sviluppo della Film Commission Torino Piemonte ed stato selezionato per il Match Making di Italian Doc Screening nel 2018. Nel periodo che va dal 2017 a oggi nessun produttore ha creduto nel progetto e quindi ho dovuto con caparbiet portarlo a termine quasi da solo. Sono molto contento del risultato anche perch, un po in controtendenza rispetto ai film precedenti, mi sono avvalso di figure professionali di primo piano per la fase di scrittura, di montaggio, di sound design e di colonna sonora. In fase di scrittura, ho lavorato con lo sceneggiatore Alessandro Aniballi (A pugni chiusi di Pierpaolo De Santis, 2016, Imma di Pasquale Marino, 2017, Il Commissario Rex, 2 eps, di Manetti Bros., 2015), mentre in fase di post-produzione ho coinvolto il montatore Johannes Hiroshi Nakajima (Menocchio, 2018, Genitori, 2015 e Tir, 2013, di Alberto Fasulo, L'accabadora di Enrico Pau, 2015), e il sound designer Simonluca Laitempergher (Il varco di Federico Ferrone e Michele Manzolini, 2019, Solo cose belle di Kristian Gianfreda, 2019, Storie del dormiveglia di Luca Magi, 2018).La colonna sonora invece stata curata dalla band piemontese Giulias Mother, il loro album di debutto, Truth, stato definito dalla rivista Rumore: un gioiello simile a un manufatto senza tempo. Il buon esito della lavorazione e la felicit per la selezione nel concorso internazionale di FILMMAKER FESTIVAL 2019 sono stati possibili grazie al prezioso lavoro della produttrice Laura D'Amore, nonch moglie e madre del protagonista del film, nostro figlio Alessandro.