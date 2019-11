IL TRADITORE - Clamoroso debutto a Los Angeles

18/11/2019, 13:53

Debutto clamoroso al Chinese Theatre di Hollywood per Il traditore e per Marco Bellocchio, regista del film candidato dallItalia agli Academy Awards e Pierfrancesco Favino che ne lo straordinario protagonista nel ruolo di Tommaso Buscetta. Bellocchio non solo un maestro del cinema italiano ma uno dei pi grandi cineasti viventi del mondo, cos lo ha presentato al pubblico eccellente di Los Angeles, prima della proiezione, Michael Barker, Presidente e co-fondatore di Sony Pictures Classics, che ha acquisito il film per la distribuzione in America, e il pubblico gli ha reso omaggio con un lungo applauso.Sono orgoglioso di essere qui e colpito da questaccoglienza cos calorosa, ma spero soprattutto che questo film vi piaccia e vi emozioni, il grazie di Bellocchio che ha lasciato a Pierfrancesco Favino il compito di orientare il pubblico americano alla visione di un film che - ha detto - mostra il vero volto della mafia, niente di cool ma solo un gruppo di persone ignoranti. Evento promosso con Sony Pictures Classic, il film stato presentato nella sezione World Cinema dellAFI Fest 2019 alla presenza di Paolo Del Brocco, Rai Cinema e Simone Gattoni, Kavac Film, e di Anastasia Michelagnoli per IBC Movie di Beppe Caschetto, produttori de Il traditore.E Bellocchio e Favino, accolti tra gli altri, sul red carpet del prestigioso Chinese Theatre anche da Paolo Sorrentino e tra i molti nomi eccellenti di Hollywood da Martha De Laurentiis e John Savage al montatore Pietro Scalia, hanno cos inaugurato la lunga campagna di promozione verso il traguardo degli Academy Awards 2020, una vera e propria maratona che continua gi stasera a San Francisco e prosegue subito per New York.Dopo il successo al Festival di Cannes, venduto in oltre 50 Paesi, il film ora candidato a 4 European Film Awards premi EFA nelle categorie pi importanti (Miglior Film, Regista, Attore Protagonista, Sceneggiatura).Il film prodotto da Ibc Movie, Kavac Film con Rai Cinema, in coproduzione con Ad Vitam Production (Francia), Match Factory Productions (Germania), Gullane (Brasile), distribuito in Italia da 01 Distribution, e venduto nel mondo da Match Factory.