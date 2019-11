TORINO CITTA' DEL CINEMA 2020 - Un anno di eventi

09/11/2019, 15:21

Nel 2020, in occasione del ventesimo anniversario dell'apertura del Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana e della nascita di Film Commission Torino Piemonte, il capoluogo piemontese sarUn legame a doppio filo, un'attrazione corrisposta quella tra Torino e il cinema che affonda le radici nel passato e ha concretezza nel presente, capace di rendersi costantemente protagonista della vita culturale cittadina. Un'unione che si manifesta da un lato nel connubio tra la Mole Antonelliana - simbolo e icona della citt - e il Museo Nazionale del Cinema l ospitato e, dall'altro, nei numerosissimi film che in questi anni hanno portato Torino sul grande schermo mostrandone bellezza e potenzialit. Un panorama che mette in luce una variet di enti, associazioni, istituti e laboratori che contraddistingue Torino come eccellenza nel panorama nazionale e internazionale.Il cinema arriva a Torino alla fine del 1800. Agli inizi del Novecento, con la nascita dei primi teatri di posa e delle prime case di produzione (Societ Anonima Ambrosio, Itala Film, per citarne alcune), si sviluppa una solida industria cinematografica che ha reso Torino capitale del cinema muto italiano.Nel 1914 Giovanni Pastrone gira Cabiria, il primo kolossal della storia del cinema, che fa da apripista a tutta una serie di altre produzioni che portano allo sviluppo di una vera e propria industria cinematografica, con la nascita delle prime riviste, di giornali di categoria, di cartellonistica pubblicitaria, mentre la stampa inizia a occuparsi sempre pi spesso di cinema. Con l'introduzione del sonoro, alla fine degli anni Venti, l'industria si trasferisce a Roma e Torino, rimanendo pur sempre una delle location preferite da importanti registi nazionali e internazionali.merito di una donna tenace se il capoluogo subalpino riesce a riappropriarsi di questo rilevante passato. Il Museo Nazionale del Cinema nasce idealmente nel 1941, quando Maria Adriana Prolo progetta la creazione di un luogo consacrato alla raccolta dei documenti dell'industria cinematografica torinese. Lei per prima comprende quanto sia importante custodire tale patrimonio. Il Museo del Cinema apre nel 1958 a Palazzo Chiablese e subito si impone per la ricchezza delle sue collezioni. Vi rimarr fino al 1985 per riaprire poi il 20 luglio 2000 nella rinnovata sede della Mole Antonelliana.Il cinema da sempre elemento identitario della citt ha portato nel tempo alla creazione di un sistema radicato e consolidato, fatto di storia, investimenti e competenze d'eccezione, che include tutta la filiera dell'industria cinematografica: dalla creazione e formazione alla produzione e distribuzione, dai centri sperimentali ai festival cinematografici, grazie all'importante apporto di istituzioni pubbliche e private del territorio. Dove ci sono cultura, produzione e innovazione esiste sempre ricerca e formazione e, a tal fine Universit, Politecnico, Accademia Albertina di Belle Arti, Museo Nazionale del Cinema, scuole, Centro Sperimentale, istituti e laboratori propongono un'offerta formativa di alto livello rivolta ai giovani, alle professioni e all'industria del Cinema.20 luglio 2000: il Museo Nazionale del Cinema apre al pubblico nella rinnovata sede della Mole Antonelliana, con il suggestivo e stupefacente allestimento di Franois Confino.Nello stesso giorno viene formalmente costituita Film Commission Torino Piemonte con lo scopo di promuovere Torino e il Piemonte quale location cinematografica e televisiva.Il doppio compleanno sar quindi l'occasione per celebrare Torino e il suo profondo e indissolubile rapporto con la Settima Arte, mettendo in luce la variet di enti associazioni, istituti e laboratori che la contraddistinguono come eccellenza nel panorama nazionale ed europeo.Nasce cos Torino Citt del Cinema 2020. Un film lungo un anno, un progetto di Citt di Torino, Museo Nazionale del Cinema e Film Commission Torino Piemonte, con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attivit Culturali e per il Turismo, in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione per la Cultura Torino, media partner Rai.La Citt di Torino celebra il cinema con un importante programma di attivit ed eventi volto a valorizzare e promuovere Torino come Citt del Cinema.La serata inizier alle ore 19 con il taglio del nastro dell'installazione dedicata a Torino Citt del Cinema che rimarr esposta in piazza Castello per tutto il 2020. Dalle ore 21 al Teatro Regio sar in programma il prestigioso concertoSotto la direzione del Maestro Alessandro Molinari, lOrchestra del Teatro Regio interpreter brani tratti dalle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema italiano, omaggiando la grandezza dei pi importanti compositori italiani, vincitori dei pi prestigiosi riconoscimenti internazionali alla musica per il cinema. Le musiche, scelte in collaborazione con l'Associazione Compositori Musica per Film, saranno accompagnate dalle pi belle immagini dei film protagonisti della serata (posto unico 5 euro).Levento - ideato dalla Citt di Torino e realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino in collaborazione con il Teatro Regio, lAssociazione Compositori Musica per Film e il Museo Nazionale del Cinema, partner Intesa Sanpaolo - anticipa la 37^ edizione del Torino Film Festival che prender il via il giorno successivo.Nel 2020 in programma un ricco calendario di iniziative, in cui confluiranno tutti i tradizionali eventi cinematografici del territorio, che vedranno coinvolte tutte le istituzioni culturali torinesi con l'obiettivo di creare contaminazioni cinematografiche in ciascun ambito, dall'editoria alla musica, dall'arte contemporanea al teatro, sviluppandosi su diversi assi tematici tra cui innovazione, tecnologia, multimedialit, educazione, formazione e accessibilit.A partire da gennaio l'onda cinema coinvolger anche il look of the city. Nei punti strategici della citt verranno allestiti supporti di forte impatto visivo e iconografico per un'accoglienza immersiva e suggestiva in una citt cinema friendly. In questo modo 20 luoghi cinematograficamente significativi come piazze e palazzi del centro cittadino saranno le tappe per ripercorrere la storia del cinema torinese attraverso i 20 film che ne hanno fatto la storia. I passanti con il supporto di mappe cartacee e digitali o attraverso guide turistiche potranno visitare le location cittadine e i Maestri che in quei luoghi hanno realizzato i loro film.Il clou di 'sar l'estate, quando la citt verr animata da importanti eventi, come una travolgente festa per le celebrazioni di San Giovanni, aperture notturne di cinema e musei, animazioni, appuntamenti pubblici e molto altro ancora.Durante tutto l'anno, ci saranno anteprime nazionali, installazioni multimediali realizzate da artisti di fama internazionale, masterclass nell'Aula del Tempio della Mole, momenti formativi per appassionati e professionisti, incontri e intrattenimenti rivolti a bambini e ragazzi, feste come la Notte bianca del cinema' (a luglio 2020) che anticipa di una settimana i due party con ospiti d'eccezione per festeggiare i compleanni di Museo e Film Commission, spettacoli musicali e teatrali, ospiti eccezionali al Torino Film Festival, CinemAmbiente, Lovers Film Festival e negli altri festival.Il cinema contaminer anche gran parte della programmazione culturale della citt. Molti saranno infatti gli appuntamenti OFF che si susseguiranno nel corso dell'anno in occasione dei principali eventi cittadini: dal Capodanno in piazza al Torino Jazz Festival, dal Salone del Libro a MITO SettembreMusica, da Artissima a Terra Madre e tante altre iniziative.Inoltre, per dare nuovi impulsi al sistema cinema cittadino, a fine anno, in occasione della terza edizione del Torino Film Industry, si svolger un convegno sul cinema del futuro che sonder le possibili evoluzioni della settima arte, con la partecipazione di importanti personalit e istituzioni pubbliche e private.In occasione di Torino Citt del Cinema 2020, Museo Nazionale del Cinema e Film Commission Torino Piemonte proporranno una serie di iniziative che li vedranno protagonisti.Unico e tra i pi importanti al mondo, il Museo Nazionale del Cinema offre un'esposizione permanente e un ricco programma di mostre alla Mole Antonelliana, retrospettive, anteprime e incontri con gli autori presso la Multisala Cinema Massimo, tre festival cinematografici di importanza internazionale (Torino Film Festival, Festival CinemAmbiente e Lovers Film Festival) e il Torino Film Lab, un laboratorio internazionale impegnato nel sostegno di giovani talenti emergenti di tutto per la realizzazione di opere prime e seconde.Il Museo Nazionale del Cinema uno dei pi visitati in Italia, con una media di 700mila ingressi all'anno, per un totale di oltre 10 milioni di presenze dalla sua apertura. La Multisala Cinema Massimo nel 2019 ha compiuto 30 anni. In questo periodo sono state organizzate 650 retrospettive e omaggi e proiettati pi di 20mila film visti da oltre 3 milioni e mezzo di spettatori.Ogni anno oltre un milione di persone visitano la Mole Antonelliana, frequentano il Cinema Massimo e i festival del Museo.Il Museo conserva un ingente patrimonio di materiali rari e preziosi, circa 1milione e 800mila le opere, in molti casi pezzi unici al mondo: le sue collezioni raccolgono 950mila fotografie, 530mila manifesti e materiali pubblicitari, 8.900 gadget e memorabilia cinematografiche, 8.950 apparecchi e 10.850 manufatti artistici, 37mila film muti e sonori, 42mila volumi, oltre 138mila fascicoli e riviste, 250mila ritagli stampa, 1.350 partiture musicali, 15mila fascicoli d'archivio, 37mila e 700 titoli nella videoteca e 4.800 registrazioni sonore cinematografiche.Grazie alla molteplicit delle attivit scientifiche e divulgative attuate il Museo Nazionale del Cinema diventato un polo di iniziative culturali tra i pi importanti a livello nazionale e internazionale, realizzando ricerche d'avanguardia sulla conservazione dei materiali e sulla storia del cinema, un vasto programma di restauri, iniziative editoriali, rassegne cinematografiche, incontri con autori e protagonisti del cinema, programmi didattici. Inoltre, Wi-Fi gratuito, interattivit e QR code consentono di accedere a contenuti multimediali in un viaggio multisensoriale nel mondo del cinema e una visita pi partecipata e accessibile.Tra le prime a essere costituite in Italia, Film Commission Torino Piemonte (FCTP) stata la prima a operare sul territorio nazionale con lo scopo, allora come oggi, di promuovere Torino e il Piemonte per attirare sul territorio produzioni cinematografiche e televisive italiane e internazionali. Una mission precisa e una duplice strategia d'azione: la prima relativa alla ricaduta territoriale, la seconda a sostegno dell'audiovisivo locale contribuendo allo sviluppo artistico e professionale del comparto.Nellarco di quasi 20 anni, l'operato di FCTP ha permesso a Torino e al Piemonte di ritagliarsi uno spazio significativo nell'industria dellaudiovisivo nazionale che si traduce in pi di 2mila settimane di lavorazione, durante le quali hanno trovato continuit occupazionale un numero sempre maggiore di professionisti, fotografato dai dati presenti nella Production guide: 146 societ di produzione, 151 strutture di servizi, pi di 800 professionisti e 164 attrici e attori attivi sul territorio piemontese. Sempre nelle stime del periodo, la ricaduta occupazionale ha prodotto 2.500 giornate di lavoro per gli attori locali e circa 28mila giornate per le comparse. Dalla sua nascita a oggi Film Commission Torino Piemonte ha sostenuto oltre 1.200 progetti, tra cui oltre 200 lungometraggi per il cinema, oltre 100 serie tv, pi di 400 documentari, 130 cortometraggi, e oltre 300 produzioni tra spot pubblicitari, videoclip, trasmissioni tv, video istituzionali, contenuti digitali.Essendo parte della cabina di regia del progetto Torino Citt del Cinema 2020, FCTP operer in stretta sinergia con il Museo Nazionale del Cinema e la Citt per concretizzare l'ampia gamma di eventi che andranno a comporre il programma dell'intero 2020.Proprio in virt delle sue specificit e dell'esperienza maturata negli anni, FCTP coordiner in collaborazione con esercenti e sale cittadine - un calendario di anteprime speciali che porteranno a Torino le premire di importanti broadcaster nazionali e major internazionali, ospitando in citt registi e attori di grande notoriet.Al fine di valorizzare il risvolto turistico di Torino Citt del Cinema 2020, FCTP si occuper inoltre di realizzare una mappa multimediale che possa promuovere i luoghi del cinema, le location cittadine e i Maestri che in quei luoghi hanno realizzato i loro progetti.