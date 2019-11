VRE Virtual Reality Experience - Dal 5 al 9 novembre

01/11/2019, 18:43

Dal 5 al 9 novembre appuntamento allex Caserma Guido Reni di Roma per la prima edizione di, evento internazionale interamente dedicato a VR/AR/XR: le sigle della tecnologia e del linguaggio immersivo che stanno cambiando il nostro futuro, dalla scienza allarte, dalla medicina alla musica e al cinema, dalla comunicazione al mondo aziendale.Ideato e prodotto da Iconialab, sotto la direzione artistica di Mariangela Matarozzo - che gi aveva firmato il futuristico Mashrome Film Fest - questo appuntamento - allinterno di Videocitt, il Festival della visione ideato da Francesco Rutelligiunto alla seconda edizione e in programma fino a dicembre a Roma -invader una sezione dei padiglioni dellex Caserma Guido Reni in una full immersion tra nuove opere da tutto il mondo, speech, incontri, esperienze virtuali, performance VR.Per cinque giorni sar possibile esplorare mondi reali o immaginari, riflettere su temi di attualit, vivere storie a 360 gradi, attraverso la selezione ufficiale delle 21 opere in concorso, provenienti dai maggiori festival internazionali e provare lesperienza diretta delle nuovissime frontiere aperte dalle tecnologie e dai linguaggi immersivi, tra nuove forme di partecipazione e narrazione.Per info www.vrefest.com