SOGNI - Continua il viaggio del cortometraggio di Angelo Longoni con Loretta Goggi

01/11/2019, 18:08

Grande accoglienza nellambito della quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma per la presentazione del cortometraggio, cortometraggio scritto e diretto da Angelo Longoni e fortemente voluto da Medica Group Holding-Gruppo Sapio, che indaga con delicatezza su una malattia subdola e silente: l'Alzheimer.Girato a dicembre scorso presso l'Hospice Medica Group Casilino, centro di eccellenza per la cura dell'Alzheimer,nel corso dellanno stato protagonista nei circuiti dei concorsi cinematografici italiani e internazionali prima di fare tappa nella manifestazione capitolina dedicata alla settima arte.Il progetto, prodotto da Giorgio Chessari per Italian International Pictures, stato presentato durante un incontro moderato dal responsabile della comunicazione di Medica Group Holding-Gruppo Sapio, Gianluca Melillo Muto nello spazio della Roma Lazio Film Commission, a cui hanno partecipato la protagonista Loretta Goggi, che nel corto interpreta una donna malata di Alzheimer, Daniela Goggi e Claudia Conte in rappresentanza del cast, Giuseppe Casale, Direttore sanitario di Media Group Holding, il regista Longoni e il produttore Chessari.- ha commentato, aggiungendo:- ha dichiarato, concludendo: