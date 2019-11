NCA FESTIVAL - FOCUS: IL MURO - Dal 4 al 13 novembre ial Nuovo Cinema Aquila di Roma

01/11/2019, 10:01

Dal 4 al 13 novembre 2019ilNuovo Cinema Aquilaospiter LNCA Festival Focus: Il Muro, che questanno sar dedicato al trentennaledella caduta del Muro di Berlino avvenuta nel novembre 1989. Data simbolo che sanc la nascita della Germania unita e la fine dei regimi totalitari in Europa.LNCA Festival Focus: Il Muroprender il via il4 Novembrecon la proiezione alle ore 21.00 delledizione restaurata de "Il Cielo Sopra Berlino" di Wim Wenders. Il suo film culto che gli valse la Palma doro come miglior regista al Festival di Cannes del 1987, sceneggiato anche da Peter Handke, Premio Nobel per la Letteratura 2019.La proiezione sar preceduta alle ore 20.00 nel foyer del Cinema dalla presentazione del Focus di questanno. A seguire alle ore 20.45 il corto "Autumn Of The Nations" di Cesare Saldicco (2018).Il7 Novembrealle 19.00 nel foyer si terr lamasterclasssulla fotografia sociale e politica a cura diTano DAmicoche con le sue foto ha immortalato generazioni di manifestanti, di proteste, di lotte fin dagli anni settanta. Le rivolte studentesche. Gli operai di Mirafiori. La battaglia delle donneAlle20.00 lincontro conilgiornalista, saggista e docente universitarioMichele Mezza. A seguire la presentazione del romanzo La Chiocciola Sul Pendio di Arkadu e Boris Strugackij (a cura della Carbonio Editore). Scritto nel 1965, era considerato dai fratelli Strugackij il loro romanzo pi completo e significativo. Al centro la satira di una societ pervasiva e opprimente, per la prima volta nella sua versione integrale fino ad oggi inedita. Modereranno l'incontroMario Caramitti, docente associato di lingua russa a La Sapienza, eLeonardo Fredduzzi, vicedirettore dellIstituto di Cultura e Lingua Russa. Chiuder la serata alle 21.00 il film "Citta' Zero" di Karen achnazarov (1988).L8 Novembrealle 20. 45 il corto "Muro Contro Muro" di Maurizio Fantoni Minnella (2010) sar seguito dalla proiezione del doc. "Esilio La Passione Secondo Lucano diMaurizio Fantoni Minnella(2018). Il regista sar presente a entrambi gli incontri. Il9 Novembrealle 21.00 sar presentato il film "Il Segreto Della Miniera" di Hanna Slak (2017),basato su una storia vera e selezionato dalla Slovenia per la Candidatura a Miglior Film Straniero agli Oscar 2018. Il10 Novembrealle 21.00 "Il Varco" il doc. diFederico FerroneeMichele Manzolini(2019) presentato con successo allultimo Festival di Venezia. Nellestate del 1941, un soldato italiano parte in treno per il fronte sovietico. L'esercito fascista alleato di quello nazista e la vittoria appare vicina. Il treno attraversa mezza Europa, avventurandosi nello sterminato territorio ucraino ma lentusiasmo va scemando e il desidero di tornare a casa prevale su tutto.L11 Novembrealle 19.00 aprir le danze "Antropocene - Lepoca Umana" il doc. che indaga limpatto delluomo sul pianeta attraverso le straordinarie immagini diJennifer Baichwal, Nicholas de Pencier e Edward Burtynsky. Seguir alle 21.00 il doc. "In Questo Mondo" di Anna Kauber (2018), alla presenza della montatrice e co-produttrice del filmEsmeralda Calabria. Il12 Novembrealle 21.00 sar la volta del documentario "Il Sol Dell'avvenire" sul nucleo storico delle BR presentato con successo al Festival di Locarno 2008 per la regia diGianfranco Pannonee scritto con Giovanni Fasanella. Alla proiezione sar presente il regista.Il13 Novembrealle 21.00 chiuder la rassegna"Il Golem-Come Venne Al Mondo" di Paul Wegener e Carl Boese (1920). Un grande classico del cinema soprannaturale ispirato alla leggenda medioevale del gigante plasmato dall'argilla che si ribella al suo creatore, Il Golem ci trasporta in un'aura magica e fantastica, in un mondo di forze primordiali dove persino gli oggetti sembrano pulsare di vita propria. Il film avr la sonorizzazione a cura di Spectre - Marcello Fraioli.