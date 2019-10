SONIC SCENE Music Film Fest - A Trani la terza edizione

31/10/2019, 09:04

18 film in gara, 2 anteprime internazionali, 11 nazionali e 5 regionali dal 1 al 3 novembre allinterno del nobile teatro espositivo Palazzo delle Arti Beltrani, uno straordinario viaggio cinematografico e sonoro in giro per il mondo alla scoperta di generi e culture musicali. Il festival, ideato e co-fondato dal regista, direttore artistico della kermesse, si propone di promuovere opere documentarie e di finzione di particolare valore artistico e sociale, film che riescano a stimolare la riflessione sulle differenti scene musicali/culturali contemporanee o del recente passato attraverso un approccio tematico o narrativo. Lobiettivo quello di valorizzare il cinema e la musica come strumenti di conoscenza volti a sostenere lo scambio di esperienze culturali tra diversi contesti geografici e artistici.La manifestazione, che prevedeva un bando di concorso al quale erano ammessi film italiani e stranieri prodotti dopo il 1 gennaio 2015 e soprattutto inediti, cio non ancora proiettati in Puglia, si compone di due sezioni, una dedicata ai lungometraggi della durata non inferiore ai 50 minuti, e laltra ai medio-corti con durata inferiore ai 50 minuti. Alla chiusura del bando di concorso sono pervenute 113 opere (49 lungometraggi e 64 medio-corti) dai cinque continenti, con 32 Paesi rappresentati. Il direttore artistico Lucio de Candia ha selezionato 18 film (6 lungometraggi e 12 medio-corti), valutando la qualit tecnico-artistica, la rilevanza sociale e culturale dei temi trattati e cercando di garantire una rappresentazione pi ampia possibile delle diverse aree geografiche di tutto il mondo.Trani si conclama cos capitale delle arti, citt interculturale con uno sguardo internazionale, e anche questo Festival lo dimostra. Nella terza edizione, infatti, come spiegato da de Candia, ci saranno 2 anteprime internazionali (un lungometraggio documentario sulla musica elettronica brasilianae un corto di finzione sulla scena anni 20 del Bronx americano), 11 anteprime nazionali e 5 regionali. Il programma eterogeneo: c anche un film su Astor Piazzolla, il noto musicista e compositore argentino ha ascendenze tranesi, per cui sar degno di interesse per Trani e per la Puglia, c inoltre un film sulla rumba catalana, uno sulla scena indipendente di Tokyo, un altro su un gruppo rock finlandese che qualche anno fa ha vinto anche lEurovision contest, oltre ad un film su un gruppo punk dellex Unione sovieticaNon mancher un evento extra interessante: una performance audiovisiva in programma il sabato 2 novembre della contrabbassista romana Caterina Palazzi, leader della band italiana Sudoku Killer, che improvviser alle 22,30 lo spettacolo sperimentale Zaleska, un nuovo progetto audiovisivo intimo e ipnotico.La giuria dei lungometraggi composta dalla regista documentarista russa Ella Davletshina, gi organizzatrice del festival del cinema documentario in Siberia, dal saggista, critico letterario e docente di cinema allUniversit di Bari, Vito Santoro, e dal cantautore tranese Luca Loizzi, la giuria dei medio-corti formata dalla stessa musicista Caterina Palazzi, dal sound designer pugliese Francesco Giannico, esperto di sperimentazione elettro-acustica, e dal filmmaker tranese Roberto Tafuro, che ora di stanza a Roma.La giuria assegner i premi ai vincitori di Sonic Scene Music Film Fest 2019 per il miglior lungometraggio: opera artigianale Sonic Scene e per il miglior medio-corto: opera artigianale Sonic Scene nella cerimonia di premiazione di domenica 3 novembre alle ore 22.15.I costi di accesso al Festival sono popolari: 2 euro per il gruppo dei 4 corti a pomeriggio; 3 euro a singolo film, 10 euro per labbonamento a tutti i film di Sonic Scene e 15 euro per abbonamento al Festival (cio ai film e al concerto). Per assistere al solo concerto Zaleska, 10 euro.I film sono in lingua originale con sottotitoli in italiano.