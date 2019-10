DEMETRA HAMPTON - Fuga d'amore col marito

29/10/2019, 10:49

Quasi un viaggio di nozze il soggiorno in Toscana della coppiaI due si sono sposati, con un matrimonio da fiaba, nel Castello di Montignano, a Massa Martana, ripreso da Canale 5, solo due settimane fa e per riprendersi dalle fatiche e dallo stress che ogni matrimonio comporta si sono rifugiati per un breve periodo di relax in un luogo a loro caro: L'Agriturismo la Casa di Rodo a Quarrata, hanno trascorso giorni in tranquillit e si sono concessi poche uscite, fra cui una cena presso uno dei loro ristoranti preferiti La Furba, di Poggio a Caiano , dove sono stati festeggiati dalla proprietaria Sivlia Piccolantonio e dai clienti che s trovavano nel locale.